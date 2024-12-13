Ученые рассказали, как выбрать безопасную гирлянду

Сложно представить новый год без мерцающих огней в домах и квартирах. Свет новогодних гирлянд завораживает и создает праздничную атмосферу, однако в это же время они могут стать причиной испорченного торжества.
В Naked Science рассказали, как правильно выбрать гирлянду.
Устройство праздничной гирлянды
Практически любая гирлянда состоит из шнура питания с вилкой, блока управления режимами свечения, патронов с лампами и соединительных проводов.
Для изготовления гирлянд используют как светодиодные, так и лампы накаливания. патроны для ламп гирлянд чаще всего используют пластиковые, реже (для ламп большей мощности) — керамические или карболитовые.
Блок управления — небольшая электронная плата с кнопкой переключения режимов. Она чаще всего спрятана в пластиковый короб.
Залог спокойного праздника
Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха, что безопасность гирлянды зависит от качества ее сборки и соблюдения правил эксплуатации.
В комплекте с гирляндой обязательно должна идти инструкция на русском языке. Также на упаковке должна быть отметка ЕС — знак о соответствии товара требованиям Евразийского экономического союза.
Провода должны быть без видимых повреждений: трещин, растяжений, заусенцев. От вилки до ближайшей лампочки расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра.
Купленную гирлянду нельзя включать сразу после прихода с улицы. Нужно дать ей полежать около 30 минут в помещении, чтобы не было внезапного перехода температур, которые могут привести к короткому замыканию.
Обращайте внимание на запах из коробки
По мнению эксперта, не стоит покупать гирлянду, от которой исходит резкий или неприятный запах. Он может быть признаком использования производителем некачественных материалов для изготовления пластиковых деталей или изоляции проводов.
У работающей гирлянды может появиться запах от плавления изоляции проводов или пластиковых деталей. Повреждение или брак может стать причиной пожара, поэтому следует немедленно отключить электроприбор от сети и проветрить помещение.
На что обратить внимание
Во время крепления гирлянды нельзя использовать острые предметы, так как они могут повредить провода. Для собственной безопасности рекомендуется подключать прибор к розетке только после того, как он будет полностью установлен.
Обратите внимание на то, что при установке гирлянды провода не должны заламываться и перекручиваться.
Многие дизайнеры советуют крепить гирлянду на края штор, но это может быть небезопасно. С точки зрения пожарной безопасности, нельзя, чтобы электроприбор соприкасался с бумагой, деревом и легковоспламеняющимися тканями.
Отличие домашних гирлянд от уличных
Для уличных гирлянд чаще всего используются устойчивые к погодным условиям элементы изоляции и провода.
При покупке уличных гирлянд эксперты рекомендуют обращать внимание на класс пылевлагозащиты IP: для декораций, размещаемых под навесом, где нет снега, дождя и сильных порывов ветра, достаточно класса не ниже IP44. Для гирлянд, размещаемых под открытым небом в зимнее время — не ниже IP56.
Гирлянды на батарейках
Главным преимуществом такой гирлянды является низкое напряжение и защита от перегрузки. «Работа на батарейках обеспечивает низкое напряжение, поэтому если произойдет короткое замыкание, сила тока будет значительно меньше, а вероятность серьезных последствий — ниже», объясняет Ростислав Юдин инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.
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