Ученые рассказали, что нужно знать о коллагене

Кто следит за трендами, знает, что сейчас биодобавки с этим веществом стали модными. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете рассказали, зачем в организме нужен коллаген, полезны ли биодобавки с ним, а также кому они противопоказаны. Об этом пишет Naked Science.