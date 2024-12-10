Ученые рассказали, что нужно знать о коллагене

Коллаген — это фибриллярный белок, состоящий из 17 аминокислот. Он служит основным материалом соединительной ткани в организме, а именно кожи, сухожилий, хрящей, связок, роговицы, зубов, ногтей и волос. Кроме того, он составляет большую часть переплетений волокон в тканях.
Кто следит за трендами, знает, что сейчас биодобавки с этим веществом стали модными. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете рассказали, зачем в организме нужен коллаген, полезны ли биодобавки с ним, а также кому они противопоказаны. Об этом пишет Naked Science.
Зачем нужен коллаген?
В организме с участием разнообразных ферментов постоянно синтезируются молекулы коллагенов, которые выполняют ряд важных функций, в том числе опорную и регуляторную. Основной из них считается поддержание упругости, плотности и структурной целостности тканей.
Так, коллаген улучшает состояние кожи, которая благодаря белку становится эластичной, увлажненной, выглядит более подтянутой. Также вещество обеспечивает быструю регенерацию тканей при ожогах, ссадинах и царапинах.
Благодаря коллагену ногтевая пластина становится ровной и гладкой, а волосы растут плотными и блестящими. Также вещество укрепляет кости, предотвращая риск переломов, ушибов и вывихов.
Как выработка коллагена меняется с возрастом
Коллаген вырабатывается клетками соединительной ткани фибробластами до конца нашей жизни, однако с возрастом его объем закономерно снижается. Активнее всего он синтезируется до 25 лет.
На выработку коллагена может повлиять не только возраст, но и такие факторы, как курение, алкоголь, плохое питание, дефицит минералов, стресс, воздействие ультрафиолета и неблагоприятная экологическая обстановка.
Также существует связь между выработкой коллагена и полом. Так, у женщин скорость синтеза коллагена снижается быстрее, чем у мужчин, из-за влияния половых гормонов эстрогенов.
Из каких животных добывают коллаген?
Источником коллагена выступают соединительные ткани животных и рыб. По словам ученых, говяжий производится из коровьих шкур и содержит коллаген I и III типов. Именно последний лучше остальных подходит для восстановления опорно-двигательного аппарата (костей, суставов, сухожилий, связок и мышц).
Морской коллаген, полезный для кожи, волос, суставов, костей и сосудов, добывают из кожи, чешуи и костей рыб. А растительное вещество получают из водорослей и пшеницы, однако оно по своей сути является не коллагеном, а растительным белком.
Как поддерживать нужный уровень коллагена в организме с помощью питания?
Если человек питается правильно и ведет здоровый образ жизни, его организм вырабатывает достаточное количество коллагена самостоятельно, поэтому употребление добавок не требуется.
Многие продукты, среди которых костный бульон, курица, рыба, кешью, тыквенные семечки, авокадо, фрукты, ягоды, болгарский перец, чеснок и зелень, содержат витамины, минералы и сам белок как растительного, так и животного происхождения, которые стимулируют выработку естественного вещества.
Кому противопоказан коллаген?
Коллаген противопоказан людям, у которых есть аллергия на белок, повышенная склонность к тромбообразованию, заболевания печени и почек, склонность к гиперкальциемии — повышению концентрации кальция в плазме крови.
При наличии любых хронических заболеваний перед приемом коллагена требуется проконсультироваться со специалистом.
К чему могут привести неправильные дозировки коллагена?
Избыток коллагена может негативно сказаться на желудочно-кишечного тракта, а также печени и почек.
«Избыточное образование коллагена и накопление коллагеновых волокон может способствовать разрастанию плотной соединительной ткани в отдельных органах и деформации, что в итоге приводит к нарушению их функций. Дисбаланс в синтезе и разрушении коллагена, приводящий к его накоплению, в итоге может стать причиной коллагенозов — заболеваний соединительной ткани», — рассказали ученые.
Также чрезмерное употребление коллагена может привести к фиброзу печени и проблемам с пищеварением — диарее, запору, изжоге, вздутию живота и снижению аппетита.
Если ли смысл переплачивать за косметику с коллагеном?
По словам ученых, добавки с коллагеном эффективнее косметики с этим веществом. Дело в том, что уходовые средства с белком способствуют увлажнению кожи и ее визуальному разглаживанию и не влияют на его синтез в организме.
Если речь идет об улучшении состоянии кожи, то коллаген в инъекциях будет действовать эффективнее, чем это вещество в БАДах.
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