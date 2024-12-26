Ученые рассказали, что быстрее: скорость мысли или света

Исходя из полученных данных, ученые предположили, почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз, в то время как сенсорные системы способны работать с несколькими потоками информации параллельно. Так, например, шахматист при планировании дальнейших ходом не может рассматривать несколько тактик одновременно. Это может быть связано с логикой эволюции мозга.