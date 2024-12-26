Ученые рассказали, что быстрее: скорость мысли или света

Специалисты из Калифорнийского технологического института (США) проверили популярное утверждение о том, что человеческая мысль гораздо быстрее скорости света. Исследование опубликовано в журнале Neuron.
Исследователи измерили скорость обработки информации человеческим мозгом во время чтения, письма, прохождения видеоигр и собирания кубика Рубика. Авторы работы опирались на теорию информации и существующие статьи о поведении.
Оказалось, что в среднем люди мыслят со скоростью 10 бит в секунду, что, по словам исследователей, чрезвычайно маленькое число. Для сравнения: скорость самого медленного интернета, при которой не воспроизводится видео, — 100 мегабит, то есть 100 миллионов бит, в секунду.
Исходя из полученных данных, ученые предположили, почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз, в то время как сенсорные системы способны работать с несколькими потоками информации параллельно. Так, например, шахматист при планировании дальнейших ходом не может рассматривать несколько тактик одновременно. Это может быть связано с логикой эволюции мозга.
Согласно результатам предыдущих исследований, первые существа на Земле, у которых была нервная система, использовали мозг преимущественно для поиска пищи и спасения от хищников.
Ученые объяснили, что наши предки выбрали экологическую нишу, где мир развивается достаточно медленно, чтобы обеспечить возможность выживания. И на самом деле скорость в 10 бит в секунду нужна только в крайних случаях. Большую часть времени окружающая человека среда меняется гораздо медленее.
Исследование не только проверило популярное убеждение, но и поставило под сомнение эффективность интерфейсов «мозг — компьютер». Считалось, что подобные проекты позволят людям обрабатывать информацию намного быстрее, однако результаты новой работы показывают, что скорость обработки информации будет оставаться на одном уровне — 10 бит в секунду.
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