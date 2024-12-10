Ученые проверили утверждение «Лучше поздно, чем никогда»

Когда мы не успеваем преподнести подарок к какому-то важному событию вовремя, мы пытаемся успокоить себя житейской мудростью: «Лучше поздно, чем никогда». Однако порой волнение о пропущенной дате растет пропорционально времени опоздания.
Но стоит успокоиться, так как, как оказалось, люди преувеличивают проблему не вовремя подаренного презента. Это выяснили ученые из США и Израиля, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Consumer Psychology.
Специалисты провели шесть опросов, в которых участвовали 3887 взрослых американцев. 67% респондентов согласились с утверждением о том, что подарок ко дню рождения или к любому другому празднику должен быть подарен вовремя. Однако на следующих этапах, когда были рассмотрены конкретные ситуации, мнения разделились.
Оказалось, что дарители намного чаще, чем адресаты презента, видят в запоздалом подарке серьезную угрозу для отношений с близкими людьми. Они опасаются, что несвоевременный сюрприз скорее всего расценят как недостаточную заботу о человеке.
В это же время получатели подарков относились к запоздалым презентам намного спокойнее, чем дарители. Результаты опроса показали, что несвоевременное поздравление не воспринимается как менее приятное и не заставляет адресата плохо относиться к человеку, который его преподнес. Однако риск ухудшения отношений возрастал пропорционально времени опоздания: в случае задержки на два дня он был меньше, чем если речь шла о двух неделях или месяцах.
Более того, по мнению респондентов, персонализированный подарок (например, самостоятельно составленный подарочный набор, а не купленный готовый в магазине) с меньшей вероятностью навредит отношениям в случае опоздания.
А вот наибольший риск для отношений респонденты видели в отсутствии подарка в честь значимого события даже спустя длительное время.
Ученые напомнили, что каждый человек выступает как дарителем, так и получателем презента. И если вы не успеваете преподнести сюрприз к определенной дате, поставьте себя на место адресата и вспомните результаты данного исследования. Это должно уменьшить беспокойство по поводу вашего опоздания.
Ранее ученые опровергли народную мудрость, согласно которой нужно успокоиться, сесть и подумать.