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Ученые проверили утверждение «Лучше поздно, чем никогда»

Специалисты проверили, может ли запоздалый подарок навредить отношениям.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Когда мы не успеваем преподнести подарок к какому-то важному событию вовремя, мы пытаемся успокоить себя житейской мудростью: «Лучше поздно, чем никогда». Однако порой волнение о пропущенной дате растет пропорционально времени опоздания.

Но стоит успокоиться, так как, как оказалось, люди преувеличивают проблему не вовремя подаренного презента. Это выяснили ученые из США и Израиля, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Consumer Psychology.

Специалисты провели шесть опросов, в которых участвовали 3887 взрослых американцев. 67% респондентов согласились с утверждением о том, что подарок ко дню рождения или к любому другому празднику должен быть подарен вовремя. Однако на следующих этапах, когда были рассмотрены конкретные ситуации, мнения разделились.

Оказалось, что дарители намного чаще, чем адресаты презента, видят в запоздалом подарке серьезную угрозу для отношений с близкими людьми. Они опасаются, что несвоевременный сюрприз скорее всего расценят как недостаточную заботу о человеке.

В это же время получатели подарков относились к запоздалым презентам намного спокойнее, чем дарители. Результаты опроса показали, что несвоевременное поздравление не воспринимается как менее приятное и не заставляет адресата плохо относиться к человеку, который его преподнес. Однако риск ухудшения отношений возрастал пропорционально времени опоздания: в случае задержки на два дня он был меньше, чем если речь шла о двух неделях или месяцах.

Более того, по мнению респондентов, персонализированный подарок (например, самостоятельно составленный подарочный набор, а не купленный готовый в магазине) с меньшей вероятностью навредит отношениям в случае опоздания.

А вот наибольший риск для отношений респонденты видели в отсутствии подарка в честь значимого события даже спустя длительное время.

Ученые напомнили, что каждый человек выступает как дарителем, так и получателем презента. И если вы не успеваете преподнести сюрприз к определенной дате, поставьте себя на место адресата и вспомните результаты данного исследования. Это должно уменьшить беспокойство по поводу вашего опоздания.

Ранее ученые опровергли народную мудрость, согласно которой нужно успокоиться, сесть и подумать.