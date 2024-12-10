Ученые проверили утверждение «Лучше поздно, чем никогда»

В это же время получатели подарков относились к запоздалым презентам намного спокойнее, чем дарители. Результаты опроса показали, что несвоевременное поздравление не воспринимается как менее приятное и не заставляет адресата плохо относиться к человеку, который его преподнес. Однако риск ухудшения отношений возрастал пропорционально времени опоздания: в случае задержки на два дня он был меньше, чем если речь шла о двух неделях или месяцах.