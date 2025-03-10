Ученые проверили как люди воспринимают один и тот же цвет

Совпадает ли у двух здоровых людей восприятие цвета, или, например, красный цвет в глазах отдельно взятого человека будет иметь оттенок, не совпадающий с реальностью? Международная команда ученых нашла ответ на этот вопрос.
В предыдущих исследованиях ученые использовали реляционный метод. Он заключается в том, чтобы попросить участников рассмотреть взаимосвязь между понятиями. Так, например, большинство людей считают, что красный цвет является противоположностью зеленому.
В работе респондентов просили оценить схожесть пар цветов, а затем визуализировали эти цветовые отношения, отмечая положение каждого оттенка. Так, сравнение этих положений дает представление о том, как люди воспринимают один и тот же оттенок.
В новой работе, опубликованной в журнале iScience, 684 респондента оценивали 93 цвета и оттенка. Участникам эксперимента показывали пары цветов и спрашивали, насколько они отличаются друг от друга. Респонденты оценивали разницу по шкале от 0 до 7 или от минус 4 до плюс 4.
Оказалось, что на групповом уровне люди без дефектов зрения имеют одинаковую относительную цветовую структуру. Она в целом схожа у всех участников, хотя, как и следовало ожидать, красный и зеленый респондентам с дальтонизмом кажутся более близкими, чем остальным испытуемым.
Предложенный метод может быть применен для изучения эмоций, звуков или тактильных ощущений и связей между ними. Также результаты работы ценны для исследований в области сознания и восприятия и могут быть полезны в таких областях, как психология, нейронаука и даже искусственный интеллект.
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