Ученые проверили гипотезу о врожденной морали

В 2007 году группа специалистов из США выяснила, что уже на первом году жизни дети обладают ощущением добра и зла, то есть имеют врожденную мораль. В дальнейшем ученые проводили эксперименты на эту тему, но получали неоднозначные результаты. Недавно международная команда исследователей вновь изучила этот вопрос.