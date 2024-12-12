Ученые проверили гипотезу о врожденной морали

В 2007 году группа специалистов из США выяснила, что уже на первом году жизни дети обладают ощущением добра и зла, то есть имеют врожденную мораль. В дальнейшем ученые проводили эксперименты на эту тему, но получали неоднозначные результаты. Недавно международная команда исследователей вновь изучила этот вопрос.
В работе, опубликованной в журнале Developmental Science, психологи наблюдали за поведением 1018 младенцев в возрасте от 5,5 до 10,5 месяцев. Детям демонстрировали игрушечных персонажей в разных ситуациях: в одной герой помогал другому взобраться в гору, а во второй, наоборот, мешал и сталкивал.
После просмотра малышам предлагали выбрать, какой персонаж им больше понравился. Мнения детей разделились: около половины предпочитали помогающих героев и почти столько же — мешающих.
Судя по результатам работы, дети до десяти месяцев не способны отличить хороший поступок от плохого. Ученые заключили, что врожденной морали на самом деле не существует.
Ранее ученые выяснили, что уровень нравственности за последние 70 лет не менялся.