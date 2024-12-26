Ученые предупреждают о масштабном извержении вулкана

В этом столетии, вероятно, произойдет самое масштабное извержение вулкана на Земле. Об этом говорят климатологи, утверждая, что вероятность события составляет один к шести.
Как пишет Daily Mail, специалисты говорят, что извержение вызовет «климатический хаос», который возник после извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. В результате события в атмосферу было выброшено 99 кубических километров газов и пыли, что привело к резкому снижению глобальной температуры. Урожай погиб, начался голод и болезни, погибли десятки тысяч людей.
Мегавулкан XXI века может усугубить существующие климатические проблемы, поэтому последствия могут быть хуже, чем после извержения Тамборы. Так, исследование вулканолога доктора Томаса Обри показывает, что более жаркая и турбулентная атмосфера будет быстрее распространять диоксид серы и образующиеся из него охлаждающие аэрозоли, еще больше понижая глобальную температуру.
Сейчас ученые собирают климатические данные, чтобы понять, что может произойти после извержения вулкана XXI века.
Геологические данные свидетельствуют о том, что еще одно крупное извержение вулкана в Индонезии в 1257 году, произошедшее в Самале, вероятно, способствовало наступлению «малого ледникового периода» продолжительностью в сотни лет. А взрыв вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году охладил Землю примерно на 0,5°С.
По словам ученых, изменение климата может повлиять на поведение самих вулканов. Так, таяние и исчезновение ледников над подземными резервуарами с магмой может ослабить давление, удерживающее ее на месте.
Более интенсивные осадки также могут привести к взрывам «паровых бомб», поскольку влага просачивается глубоко в расщелины как вблизи действующих, так и спящих вулканов.
Сейчас ученые составляют карты вулканов, наиболее чувствительных к изменению климата. Исследование наихудших сценариев помогут общественности и политикам подготовиться ко всему — от планов эвакуации до подготовки продовольственной помощи на случай неурожаев по всему миру.
Ранее ученые рассказали, что будет, если проснется вулкан Судного дня.