Ученые предупреждают о масштабном извержении вулкана

Как пишет Daily Mail, специалисты говорят, что извержение вызовет «климатический хаос», который возник после извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. В результате события в атмосферу было выброшено 99 кубических километров газов и пыли, что привело к резкому снижению глобальной температуры. Урожай погиб, начался голод и болезни, погибли десятки тысяч людей.