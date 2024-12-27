Ученые предложили способ усилить эффективность психотерапии

В последнее время в медицине для лечения различных заболеваний используется стимуляция мозга. Ученые из разных университетов Италии решили проверить, сможет ли такая методика в совокупности с психотерапией помочь пациентам с психическими расстройствами. Исследование опубликовано в журнале Neural Plasticity.
Во время лечения психических расстройств изменения происходят не только в нейронах, но еще и в когнитивных способностях и поведении. Поэтому авторы публикации вслед за коллегами предложили выделять еще две формы пластичности наряду с нейронной — психическую и поведенческую. Первая помогает человеку приспосабливаться к изменениям окружающей среды, а вторая — адаптироваться к обстоятельствам, меняя поведение.
Психотерапия в основном нацелена на повышение психической пластичности пациента, а неинвазивная стимуляция головного мозга усиливает нейронную пластичность, влияя на когнитивные способности и поведение. Однако при повышении нейронной пластичности человек не обязательно становится гибким в когнитивном и поведенческом смысле.
Чтобы нейронная, психическая и поведенческая пластичность последовательно и одновременно улучшались, авторы публикации предложили разработать тактику лечения, которая будет сочетать в себе психотерапию и неинвазивную стимуляцию мозга.
Как показало исследование, неинвазивная стимуляция мозга при таком подходе будет влиять на нейронную пластичность, но в то же время косвенно изменит и поведенческую, так как уменьшит симптомы в относительно короткие сроки.
Психотерапевтические методы, напротив, будут «отвечать» прежде всего за поведенческую и психическую пластичность, но в долгосрочной перспективе повлияют на нейронную.
Исследователи отметили, что такая методика повысит эффективность психотерапии, однако пока этот метод нуждается в дополнительном тестировании. В дальнейшем следует учесть такие факторы, как прием медикаментов, которые также влияют на разные формы пластичности.
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