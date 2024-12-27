Ученые предложили способ усилить эффективность психотерапии

Во время лечения психических расстройств изменения происходят не только в нейронах, но еще и в когнитивных способностях и поведении. Поэтому авторы публикации вслед за коллегами предложили выделять еще две формы пластичности наряду с нейронной — психическую и поведенческую. Первая помогает человеку приспосабливаться к изменениям окружающей среды, а вторая — адаптироваться к обстоятельствам, меняя поведение.