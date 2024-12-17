Ученые поставили точку в вопросе о том, какое молоко полезнее

В последнее время альтернативное молоко (например, соевое, овсяное и миндальное) стало широко распространено. Многие люди уверены, что оно намного полезнее, чем коровье. Однако ученые из Италии и Дании установили, что это заблуждение.
В исследовании, опубликованном в журнале Food Research International, специалисты в области биомедицинских и пищевых наук проанализировали 10 образцов растительных напитков из сои, овса, риса и миндаля, а также их смеси. Питательные свойства заменителей сравнили с характеристиками двух видов ультрапастеризованного коровьего молока жирностью 3,5% и 1,5%.
Ученые обнаружили, что растительные напитки по своей пищевой ценности уступают коровьему молоку. Молочные образцы содержали 3,4 грамма белков на 100 миллилитров, а вот в восьми из десяти заменителей их концентрация колебалась от 0,4 до 1,1 грамма. Исключение составили два соевых напитка.
Уровень незаменимых аминокислот во всех образцах на растительной основе был ниже, чем в коровьем молоке, зато по содержанию сахара семь из 10 напитков опередили натуральный продукт.
Более того, в некоторых из образцов были обнаружены опасные химические соединения, способные принести вред при высоких концентрациях.
Поясняя результаты, ученые сказали, что коровье молоко попадает на стол практически в неизменном виде. Оно проходит щадящую обработку на производстве, а вот растительная основа подвергается более интенсивному воздействию, прежде чем стать напитком.
Также в растительных напитках в больших количествах содержались продукты реакции Майяра, которая происходит между аминокислотами и сахарами при нагревании. Исследователей насторожило, что в четырех образцах на основе овса и миндаля был обнаружен акриламид, который считается канцерогенным.
По мнению ученых, он мог образоваться в результате обжарки ингредиентов при производстве напитков. Следы акриламида ранее находили и в других продуктах питания — хлебе, печенье, кофейных зернах, жареном картофеле и чипсах.
Еще в нескольких растительных образцах оказались α-дикарбонильные соединения и оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол, HMF). Эти химически активные вещества могут навредить здоровью, но в рассмотренных напитках их концентрации, как и содержание акриламида, были малы и не представляли угрозы.
По словам ученых, в дальнейших исследованиях нужно больше внимания уделять продуктам реакции Майяра, поскольку некоторые из них могут способствовать воспалению в организме. Более того, возможно, они связаны с риском развития диабета и болезней сердца.
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