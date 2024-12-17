Ученые поставили точку в вопросе о том, какое молоко полезнее

Также в растительных напитках в больших количествах содержались продукты реакции Майяра, которая происходит между аминокислотами и сахарами при нагревании. Исследователей насторожило, что в четырех образцах на основе овса и миндаля был обнаружен акриламид, который считается канцерогенным.