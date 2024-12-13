Ученые показали, что будет с человеком с недостатком сна

Недосып — огромная проблема современных людей. Из-за напряженного образа жизни и одержимости смартфонами человек теряет больше сна, чем когда-либо.
Если кому-то кажется, что в недостатке сна в молодости нет ничего страшного, сомнолог Софи Босток утверждает, что недосып в любом возрасте может привести к печальным последствиям. Специалист решила проиллюстрировать свои слова и создала модель внешности человека, страдающего от недосыпа, из 2050 года, Изображение опубликовало издание Daily Mail.
На изображении представлена Ханна. Ее дизайн основан на 19 статьях, опубликованных в научных изданиях с 2010 года и посвященных влиянию недостатка сна на организм человека. Женщине из 2050 года 45 лет, следовательно, в этом году ей всего 20.
«Многие из нас не осознают, что беспорядочный распорядок дня и недостаток сна нарушают наши циркадные ритмы — 24-часовые циклы, которые управляют нашей физиологией», — пояснила Босток.
Рассказываем подробнее обо всех недугах и проблемах Ханны и о том, как не выглядеть, как она, к 2050 году.
Выпирающий живот
К 2050 году из-за недостатка сна Ханна стала чувствовать себя слишком уставшей и истощенной, поэтому перестала заниматься спортом и правильно питаться. Это привело к набору веса и появлению выпирающего живота. Более того, недосып повлиял на гормоны лептин и грелин, которые отвечают за чувство голода и насыщения.
При недостатке сна наш мозг снижает уровень лептина и повышает уровень грелина. Это объясняет, почему люди перекусывают ночью или переедают ближе к утру.
Потеря памяти
Недостаток сна негативно влияет на гиппокамп — участок мозга, отвечающий за формирование новых воспоминаний.
Во время сна наш мозг формирует связи, которые помогают обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, во время сна повышается уровень нейромедиаторов — химических веществ, которые позволяют нейронам взаимодействовать друг с другом по всему телу.
Таким образом, недостаток сна у Ханны означает, что у нее меньше времени на формирование этих связей, что негативно сказывается как на ее долговременной, так и на кратковременной памяти.
Мешковатая кожа
Когда мы спим, организм вырабатывает коллаген — белок, который помогает сохранять эластичность и гладкость кожных покровов.
Следовательно, когда мы не спим, коллаген не синтезируется, а вместо него начинает вырабатываться большое количество кортизола — гормона стресса, который поддерживает бодрость и бдительность.
Недостаток сна также приводит к более выраженному эффекту усталости — опухшим и покрасневшим векам, а также к более темным кругам и морщинам под глазами, которые, как считается, появляются из-за потери коллагена.
Опухшие ноги
У Ханны из-за недосыпа появилась сердечная недостаточность, одной из признаков которой является отек ног.
Дело в том, что из-за болезни замедляется циркуляция крови в организме, что приводит к скоплению жидкости в ступнях и лодыжках. Кроме того, при сердечной недостаточности организм хуже выводит натрий, что также приводит к сильным отекам.
Хроническая боль в спине
Во время сна вырабатываются гормоны роста и другие химические вещества, которые облегчают боль и восстанавливают организм. А вот недосып делает определенные участки мозга более восприимчивыми к боли.
Недостаток сна также является причиной мышечной атрофии — уменьшения мышечной массы, — поскольку он нарушает выработку гормонов, участвующих в ее наращивании.
Из-за того, что Ханна целыми днями ничего не ела, у нее атрофировались мышцы, а руки и ноги уменьшились в размерах и деформировались.
Истончение волос
Из-за недостатка сна у Ханны начали выпадать волосы. Считается, что недосып ухудшает кровообращение в коже головы, лишая волосяные фолликулы необходимых питательных веществ и кислорода.
Что делать, чтобы не стать, как Ханна
Прежде всего, следует спать не менее семи-девяти часов в сутки, а также вставать и ложиться каждый день в одно и то же время.
Кроме того, чтобы сохранить здоровое тело, каждую неделю необходимо уделять 150 минут умеренным физическим нагрузкам или 75 интенсивным. Также важно поддерживать водный баланс в организме и правильно питаться.
Помимо ухудшения физического здоровья, недосып также влияет на психическое состояние. Так, ученые выяснили, что недостаточное количество сна в течение одной ночи может негативно сказаться на мыслях даже через несколько дней.