Ученые показали, что будет с человеком с недостатком сна

Если кому-то кажется, что в недостатке сна в молодости нет ничего страшного, сомнолог Софи Босток утверждает, что недосып в любом возрасте может привести к печальным последствиям. Специалист решила проиллюстрировать свои слова и создала модель внешности человека, страдающего от недосыпа, из 2050 года, Изображение опубликовало издание Daily Mail.