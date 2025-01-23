Ученые подтвердили, что Вселенная расширяется слишком быстро

На основе точных измерений скопления галактик, находящегося на расстоянии более 300 миллионов световых лет от нас, ученые подтвердили, что Вселенная расширяется быстрее, чем может это явление объяснить физика. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.
Вычисление скорости расширения Вселенной с помощью постоянной Хаббла продолжает оставаться актуальной научной проблемой уже более века. Однако различные методы измерения скорости расширения дают неоднозначные результаты, что позволяет предположить, что наша космологическая модель не совсем точно отражает действительность.
Чтобы определить значение константы Хаббла, необходимо создать «лестницу» из методов измерения расстояний до объектов в космосе, где каждая «ступенька» связана к предыдущей.
Команда ученых из Университета Дьюка (США) использовала «лестницу» на основе данных Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) — инструмента который каждую ночь наблюдает более 100 тысяч галактик. К новой модели специалисты добавили «новую ступеньку» в виде точно измеренного расстояния до скопления Кома, одного из ближайших к Земле скоплений галактик.
Точное расстояние до скопления помогли определить 12 сверхновых в нем с известным значением яркости. Показатель равен 320 миллионам световых лет. Это значение лежит ровно в центре диапазона, указанного в предыдущих исследованиях.
После калибровки космической «лестницы» ученые получили значение константы Хаббла в 76,5 километра в секунду на мегапарсек. Результат совпадает с недавними измерениями, однако расходится с тем, что предсказывала Стандартная модель космологии, основанная на данных о ранней Вселенной.
«Мы меняем способы, но постоянно приходим к схожему значению скорости расширения Вселенной. Это указывает на то, что источник проблемы, вероятно, кроется в самих моделях, а не в измерениях», — заключили ученые.
Ранее ученые предположили, что Вселенная может иметь форму пончика.