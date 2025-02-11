Ученые: овцы распространили чуму в бронзовом веке

Авторы исследования, опубликованного на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org, воссоздали вирулентные свойства (способность инфекционного агента проникать в организм, размножаться в нём и подавлять его защитные свойства) открытой ими «овечьей» версии бактерии чумы Yersinia pestis. Они опирались на его предковую линию, и смоделировали сценарии распространения инфекции.