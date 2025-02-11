Ученые: овцы распространили чуму в бронзовом веке

Международный коллектив ученых проанализировал останки домашних животных из Аркаима — древнего памятника на Южном Урале, связанного с синташтинской и петровской археологическими культурами бронзового века.
Из костей овцы возрастом две тысячи лет до нашей эры ученые извлекли генетический материал чумной палочки, существовавшей в позднем неолите или раннем бронзовом веке (Late Neolithic Bronze Age, или LNBA).
Авторы исследования, опубликованного на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org, воссоздали вирулентные свойства (способность инфекционного агента проникать в организм, размножаться в нём и подавлять его защитные свойства) открытой ими «овечьей» версии бактерии чумы Yersinia pestis. Они опирались на его предковую линию, и смоделировали сценарии распространения инфекции.
В отличие от современного варианта чумной палочки, линия LNBA возникала под действием очищающего отбора и имеет признаки параллельной эволюции, установили ученые.
Авторы выдвинули гипотезу, согласно которой население Аркаима вело пастушеский образ жизни и могло заражаться чумой от домашних животных. Выпас скота приводил к более частому контакту с дикой природой, в том числе с грызунами, являющимися основными разносчиками опасных инфекций. Среди этих животных заболевание распространяют блохи.
Однако в данном случае блохи как переносчики патогена необязательно, так как заражение происходило через контакт с животными, которые заболевали чумой после поедания инфицированных грызунов.
Это ограничивало масштабы заражения и вело к локальным вспышкам, а не масштабным эпидемиям, что подтверждает палеогенетика.
Ранее ученые восстановили штамм самой опасной чумы VI века.