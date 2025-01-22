Ученые объяснили, почему некоторые люди не могут крутить хулахуп

Наиболее удачными формами роботов были те, которые сочетали в себе наклонные «бедра», чтобы поднимать обруч, и узкую «талию», чтобы удерживать его на месте. Например, с этим хорошо справляется грушевидная форма, в то время как форма лампочки не помогает во вращении хулахупа.