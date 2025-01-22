Ученые объяснили, почему некоторые люди не могут крутить хулахуп

Исследователи из Нью-Йоркского университета при помощи движений роботов выяснили, что некоторые люди не могут крутить хулахуп из-за формы тела. Об этом пишет Science Alert.
Ученые рассказали, что их заинтересовало, какие движения и формы тела могут успешно удерживать обруч и какие физические требования и ограничения при этом возникают.
Для того, чтобы это выяснить, специалисты использовали робота-хулахуппера. Как оказалось, форма его поперечного сечения не влияла на вращение обруча, но на то, как долго он оставался в поднятом положении, влияла форма робота.
Наиболее удачными формами роботов были те, которые сочетали в себе наклонные «бедра», чтобы поднимать обруч, и узкую «талию», чтобы удерживать его на месте. Например, с этим хорошо справляется грушевидная форма, в то время как форма лампочки не помогает во вращении хулахупа.
«Люди бывают разных типов телосложения — у одних бедра и талия имеют наклон и изгиб, а у других — нет», — пояснили специалисты.
Исследователи также изучили, как начинается движение хулахупа. Как известно любому, кто пытался крутить обруч, скорость запуска имеет решающее значение: если она слишком низкая, он падает.
Команда исследователей создала математические модели, чтобы объяснить наблюдаемые ими движения и распространить полученные результаты на другие типы движений. Эти модели могут быть полезны в любых ситуациях, когда объекты перемещаются и контролируются без захвата.
Например, приведение роботов в рабочее положение с помощью движения и использование энергии колебаний в механических системах — это две области, в которых физика оптимального вращения хулахупа может помочь в будущих исследованиях.
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