Ученые объяснили, почему Марс красный

Ученые считали, что красный цвет Марса связан с безводным гематитом — безводной окисью железа, который также известен как красное железо. Теперь международная команда исследователей выяснила, что характерный оттенок планета приобрела благодаря ферригидриту (химическое соединение) — разновидности оксида железа, который формируется при низких температурах в присутствии холодной воды.
Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, утверждают, что минерал сформировался в холодный и влажный период на Марсе. Ученые предполагают, что ранее на этой планете были именно такие условия, но позже наступило время засухи.
Новое открытие дает дополнительные сведения о периодах, когда на Марсе могла существовать вода. Это крайне важно для понимания существования планеты на ранних этапах.
Ранее китайские ученые нашли на Марсе побережье древнего океана.