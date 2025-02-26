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Ученые объяснили, почему Марс красный

Все дело в одном минерале.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Ученые считали, что красный цвет Марса связан с безводным гематитом — безводной окисью железа, который также известен как красное железо. Теперь международная команда исследователей выяснила, что характерный оттенок планета приобрела благодаря ферригидриту (химическое соединение) — разновидности оксида железа, который формируется при низких температурах в присутствии холодной воды.

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, утверждают, что минерал сформировался в холодный и влажный период на Марсе. Ученые предполагают, что ранее на этой планете были именно такие условия, но позже наступило время засухи.

Новое открытие дает дополнительные сведения о периодах, когда на Марсе могла существовать вода. Это крайне важно для понимания существования планеты на ранних этапах.

Ранее китайские ученые нашли на Марсе побережье древнего океана.