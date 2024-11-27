Ученые объяснили, чем науке грозит участие ИИ в опросах

Несмотря на то, что в настоящее время ИИ в опросах применяется не так часто, ученые выразили свою обеспокоенность. Если люди станут полностью подменять ответы сгенерированными, а не просто пользоваться подобными инструментами для того, чтобы лучше сформулировать мысль, то реальная реальная картинка исказится и станет более однородной.