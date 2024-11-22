Ученые обнаружили гигантский вирус, поражающий водоросли

Чешские ученые обнаружили 40 новых вирусов в пресной воде. Первый из них получил название Budvirus — в честь столицы Южной Богемии Ческе-Будеёвице. Об этом пишет Phys.org.
Budvirus относится к гигантским вирусам, называемым криптофитами. Они поражают одноклеточные водоросли, однако играют важную роль в экосистеме. Дело в том, что они контролируют их цветение, помогая поддерживать баланс в водной среде.
Этот гигантский вирус является основной причиной сокращения численности водорослей. Budvirus имеет размер в 200 нанометров, что примерно в десять раз больше подобных микроорганизмов.
Используя ДНК из окружающей среды, ученые обнаружили, что гигантские вирусы можно найти во многих озерах Европы и на других континентах. В этом отношении интенсивное изучение одного места оказывает влияние на анализ микробов в пресной воде по всему миру.
Исследователи напомнили, что пресноводные системы — это очень динамичная среда, полная сложных взаимодействий между организмами. Паразитизм, конкуренция, симбиоз или хищничество влияют на баланс экосистемы и ее способность реагировать на внешние изменения, такие как колебания температуры, изменения химического состава воды или появление новых видов существ.
Открытие чешских ученых вносит вклад в понимание экологических и эволюционных взаимодействий между вирусами и их носителями в пресноводной среде.
«Важно иметь четкое представление об этих участниках экосистемы и их взаимодействии. Когда в воде произойдут непредвиденные изменения, мы будем знать, что произошло», — заключили ученые.
Ранее на Дальнем востоке был обнаружен новый вирус, поражающий камчатских крабов.