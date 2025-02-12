Ученые назвали самый действенный способ привлечь внимание собаки

Эксперимент показал, что для собак важнее жест рукой. Если экспериментатор показывал на приманку пальцем и взглядом, то пес быстрее переводил взгляд с лица человека на руку и затем на предмет. Только одного пристального взгляда на миску с едой не хватало для того, чтобы животное поняло, что от него требуется.