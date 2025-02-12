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Ученые назвали самый действенный способ привлечь внимание собаки

Оказалось, что собаки считывают не только движения, но и мимику человека.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Собаки, словно малолетние дети, реагируют на зрительный контакт и слова хозяина, следуют за прямыми указаниями взглядом и жестами, чтобы сделать выбор. Однако было неясно, что именно понимает животное, следуя за сигналами человека. Поэтому ученые из Германии и Австрии решили применить айтрекер — устройство, записывающее мельчайшие движения глаз с высокой скоростью. Этом метод должен помочь выяснить, о чем думает питомец, получающий сигнал.

Для исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B., ученые привлекли 20 домашних собак разных пород. К ним прикрепили айтрекеры и давали указания взглядом и жестами на вкусную еду. Также специалисты использовали различные комбинации указательных сигналов и обманные броски. При этом в режиме реального времени регистрировались движения глаз животных.

Эксперимент показал, что для собак важнее жест рукой. Если экспериментатор показывал на приманку пальцем и взглядом, то пес быстрее переводил взгляд с лица человека на руку и затем на предмет. Только одного пристального взгляда на миску с едой не хватало для того, чтобы животное поняло, что от него требуется.

Выяснилось, что собаке сложно оторваться от лица хозяина во время общения, нужен дополнительный стимул в виде жеста. Если же на приманку показывали рукой и взглядом, то животное дольше задерживало на ней внимание и чаще выбирало.

А вот обманный бросок в сторону приманки не приводил к желаемому результату. Питомцы перемещали взгляд в указанном направлении, но не задерживали его.

Авторы работы уверены, что такая методика поможет изучить, как работает память у собак и как происходит обучение.

Ранее ученые выяснили, стоит ли разговаривать с домашними животными.