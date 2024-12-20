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Ученые назвали простой способ отказаться от алкоголя

Используйте метод запугивания.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследователи из Австралии обнаружили эффективный способ заставить людей пить меньше алкоголя. Оказывается, что запугивание — отличная стратегия, которая помогает избавиться от пагубной привычки. Статья на эту тему вышла в научном журнале Addictive Behaviors.

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к раку и множеству других, не менее серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, цирроз печени, проблемы с пищеварением. Также из-за спиртного увеличивается риск развития деменции и опасность преждевременной смерти.

Ученые провели три онлайн-опроса, в которых 7995 человек заполнили первую анкету, 4588 из них — вторую три недели спустя, а 2687 человек — третью еще через три недели. Каждой группе участников показывали разные ролики о пьянстве.

Самым эффективным оказался ролик, в котором говорилось о том, что алкоголь повышает риск рака. Это также была единственная стратегия, которая побудила людей употреблять меньше алкоголя.

Ученые также выделили второй подход — предложить добровольцам выбрать определенное количество напитков и придерживаться этого количества. Такое решение побудило несколько респондентов сократить потребление спиртного.

Органы здравоохранения и политики, конечно, пытаются помочь людям снизить количество потребления алкоголя или вовсе отказаться от него. Но, сообщили ученые, именно личный выбор человека будет определять, изменится ли поведение в отношении спиртных напитков в долгосрочной перспективе.

Ранее в Госдуме предложили россиянам запретить дарить друг другу алкоголь.