Ученые назвали простой способ отказаться от алкоголя

Исследователи из Австралии обнаружили эффективный способ заставить людей пить меньше алкоголя. Оказывается, что запугивание — отличная стратегия, которая помогает избавиться от пагубной привычки. Статья на эту тему вышла в научном журнале Addictive Behaviors.
Чрезмерное употребление алкоголя приводит к раку и множеству других, не менее серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, цирроз печени, проблемы с пищеварением. Также из-за спиртного увеличивается риск развития деменции и опасность преждевременной смерти.
Ученые провели три онлайн-опроса, в которых 7995 человек заполнили первую анкету, 4588 из них — вторую три недели спустя, а 2687 человек — третью еще через три недели. Каждой группе участников показывали разные ролики о пьянстве.
Самым эффективным оказался ролик, в котором говорилось о том, что алкоголь повышает риск рака. Это также была единственная стратегия, которая побудила людей употреблять меньше алкоголя.
Ученые также выделили второй подход — предложить добровольцам выбрать определенное количество напитков и придерживаться этого количества. Такое решение побудило несколько респондентов сократить потребление спиртного.
Органы здравоохранения и политики, конечно, пытаются помочь людям снизить количество потребления алкоголя или вовсе отказаться от него. Но, сообщили ученые, именно личный выбор человека будет определять, изменится ли поведение в отношении спиртных напитков в долгосрочной перспективе.
Ранее в Госдуме предложили россиянам запретить дарить друг другу алкоголь.