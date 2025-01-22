Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали плюсы и минусы наличия собаки в доме

Самые существенные преимущества и недостатки.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Венгерские ученые опубликовали в журнале Scientific Reports исследование, целью которого был всесторонний обзор плюсов и минусов владения собакой. Чтобы выяснить, какие преимущества и недостатки есть в наличии пса дома, специалисты набрали 246 человек, имеющих домашнего питомца. Им предлагалось по шкале от −3 до +3 оценить нейтральные формулировки, например: «Собак нужно воспитывать и обучать», «Псы могут принести в дом беспорядок и грязь», «Собаки могут составить компанию детям».

Помимо прочего, добровольцы самостоятельно описывали плюсы и минусы, связанные с наличием собаки дома.

Когда вопросы касались ответственности и обязанностей, связанных с питомцев, мнения расходились. В частности, оценки варьировались от отрицательных до нейтральных и положительных в утверждениях об уходе за собакой и необходимом на это времени, о влиянии псов на распорядок дня и качество сна хозяина, о возможных эмоциональных переживаниях из-за болезни или старости животных.

В целом опрос показал, что для респондентов самым серьезным минусом является непродолжительная жизнь собак. С противоположной стороны наиболее высокие оценки собрало утверждение «Собаки могут сделать жизнь ярче».

Многие участники исследования отметили искренность, преданность и безусловную любовь животных к хозяевам. К плюсам также относили положительное влияние питомцев на здоровый и активный образ жизни хозяина.

В подробных ответах о недостатках наличия собаки 95% респондентов отметили, что наиболее серьезной проблемой являются расходы на содержание и лечение питомцев.

Результаты исследования подчеркивают важность ответственного подхода к вопросу о заведении питомца.

Ранее кинолог рассказал о нюансах содержания двух собак одновременно.