Ученые назвали плюсы и минусы наличия собаки в доме

Венгерские ученые опубликовали в журнале Scientific Reports исследование, целью которого был всесторонний обзор плюсов и минусов владения собакой. Чтобы выяснить, какие преимущества и недостатки есть в наличии пса дома, специалисты набрали 246 человек, имеющих домашнего питомца. Им предлагалось по шкале от −3 до +3 оценить нейтральные формулировки, например: «Собак нужно воспитывать и обучать», «Псы могут принести в дом беспорядок и грязь», «Собаки могут составить компанию детям».
Помимо прочего, добровольцы самостоятельно описывали плюсы и минусы, связанные с наличием собаки дома.
Когда вопросы касались ответственности и обязанностей, связанных с питомцев, мнения расходились. В частности, оценки варьировались от отрицательных до нейтральных и положительных в утверждениях об уходе за собакой и необходимом на это времени, о влиянии псов на распорядок дня и качество сна хозяина, о возможных эмоциональных переживаниях из-за болезни или старости животных.
В целом опрос показал, что для респондентов самым серьезным минусом является непродолжительная жизнь собак. С противоположной стороны наиболее высокие оценки собрало утверждение «Собаки могут сделать жизнь ярче».
Многие участники исследования отметили искренность, преданность и безусловную любовь животных к хозяевам. К плюсам также относили положительное влияние питомцев на здоровый и активный образ жизни хозяина.
В подробных ответах о недостатках наличия собаки 95% респондентов отметили, что наиболее серьезной проблемой являются расходы на содержание и лечение питомцев.
Результаты исследования подчеркивают важность ответственного подхода к вопросу о заведении питомца.
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