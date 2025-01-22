Ученые назвали плюсы и минусы наличия собаки в доме

Венгерские ученые опубликовали в журнале Scientific Reports исследование, целью которого был всесторонний обзор плюсов и минусов владения собакой. Чтобы выяснить, какие преимущества и недостатки есть в наличии пса дома, специалисты набрали 246 человек, имеющих домашнего питомца. Им предлагалось по шкале от −3 до +3 оценить нейтральные формулировки, например: «Собак нужно воспитывать и обучать», «Псы могут принести в дом беспорядок и грязь», «Собаки могут составить компанию детям».