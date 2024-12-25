Ученые нашли необычный способ снизить смертность

Кроме того, авторы работы посчитали, что похолодание на один градус снизит количество смертей в мире на 400 тысяч в год, на основе одних только компьютерных моделей. Между тем глобальное потепление на один градус уже случилось (в 1970—2020 годах), однако никакого роста температурной смертности при этом не произошло. И если уже случившееся потепление смогло сократить количество летальных исходов, сложно представить, как будущее похолодание на тот же градус не приведет к росту температурной смертности.