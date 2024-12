Ученые нашли необычный способ снизить смертность

Американские ученые решили выяснить, насколько велики издержки от глобального затемнения, и сравнить их с выгодами. Для этого специалисты создали компьютерную модель изменения смертности при снижении среднемировой температуры на один градус. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.