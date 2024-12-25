Ученые нашли необычный способ снизить смертность

В 1971 году климатолог Михаил Будыко заявил о возможности глобального потепления из-за выбросов углекислого газа. Тогда в это никто не поверил, однако рост температур стал реальностью с 1980-х годов.
Считается, что диоксид серы отразит солнечную энергию в космос, создав антипарниковый эффект. И в то время как одни исследователи признали эффективность метода, другие обеспокоились снижением урожая или выпадением кислотных осадков.
Американские ученые решили выяснить, насколько велики издержки от глобального затемнения, и сравнить их с выгодами. Для этого специалисты создали компьютерную модель изменения смертности при снижении среднемировой температуры на один градус. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Согласно расчетам, глобальное затемнение сократит число смертей от глобального потепления на 400 тысяч человек в год. При этом количество летальных исходов от «одеяла Будыко» составит десятки тысяч человек — в 13 раз меньше, чем число людей, спасаемых ежегодно.
Интересно, что глобальное затемнение, согласно научной работе, спасет больше людей, чем борьба с потеплением за счет снижения выбросов СО2. Однако у работы есть недостатки и проблемные места.
Так, авторы исследования — климатологи, поэтому посчитали, что «экваториальные регионы в целом выигрывают от похолодания, поскольку снижение смертности от жары перевешивает рост смертности от холода». На самом деле врачи давно установили, что смертность от холода выше всего в Африке — 1,19 миллиона против 0,026 миллиона смертей от жары.
То есть именно в жарких странах люди чаще всего умирают от холода, а вот от жары — реже. Все дело в том, что организм человека хорошо адаптируется к жаре самостоятельно, а к холоду — только с помощью отопления и теплой одежды, которых в Африке не хватает.
Кроме того, авторы работы посчитали, что похолодание на один градус снизит количество смертей в мире на 400 тысяч в год, на основе одних только компьютерных моделей. Между тем глобальное потепление на один градус уже случилось (в 1970—2020 годах), однако никакого роста температурной смертности при этом не произошло. И если уже случившееся потепление смогло сократить количество летальных исходов, сложно представить, как будущее похолодание на тот же градус не приведет к росту температурной смертности.
Ранее климатолог предупредил о последствиях глобального потепления.