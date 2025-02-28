Ученые: ледниковый период наступит в течение 11 тыс. лет

Ученые в течение многих десятилетий пытались понять, что служит причиной смены ледниковых и безледниковых периодов — процессия Земли (изменение направления ее оси вращения в пространстве), наклонение оси или оба фактора.
Теперь международная команда ученых применила новый метод для решения «проблемы 100000 лет». Они исходили из того, что процессия и наклон земной оси играют важную роль в отступлении ледников. В таком случае смещение фаз относительно друг друга отразятся на графиках оледенений и межледниковий. Работа опубликована в журнале Science.
Оказалось, что переломные моменты ледниковых периодов, то есть когда ледники отступали, совпадали с фазами процессии и наклона оси. Причем первый фактор — главный для начала отступления ледника, а второй имеет большее значение для климата межледниковья и запуска нового оледенения.
Помимо прочего, выяснилось, что окончание ледникового периода наступает вслед за уменьшением эксцентриситета земной орбиты — показатель формы орбиты, который определяет, насколько орбита объекта, в данном случае, Земли, отличается от идеального круга.
Таким образом исследователи показали, что наступление и окончание ледниковых периодов в плейстоцене не случайны, а зависят от трех орбитальных факторов. Вклад каждого из них специалистам удалось разделить.
Новая модель помогла ученым рассчитать время наступления нового ледникового периода. Если не учитывать роль антропогенных выбросов, то, согласно прогнозу, следующее обледенение (вслед за фазой убывания наклона оси до минимума) наступит в течение ближайших 11 тысяч лет.
Ранее ученые выяснили, что ледники начали таять в три раза быстрее, чем десятилетие назад.