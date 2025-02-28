Ученые: ледниковый период наступит в течение 11 тыс. лет

Оказалось, что переломные моменты ледниковых периодов, то есть когда ледники отступали, совпадали с фазами процессии и наклона оси. Причем первый фактор — главный для начала отступления ледника, а второй имеет большее значение для климата межледниковья и запуска нового оледенения.