Ученые: есть четыре типа влюбленных

Чуть меньше респондентов оказались в группе умеренно («по уши») влюбленных. Всего в ней оказалось 29% участников опроса. Они отличались высокими показателями по всем рассмотренным параметрам. Такие люди чаще говорили о том, что они испытывали чувства к партнеру еще до начала романтических отношений. Они также отличались высокой степенью доброжелательности и сознательности. Кроме того, они реже рисковали за рулем, употребляли наркотики и пили алкоголь и кофе.