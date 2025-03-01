Ученые: есть четыре типа влюбленных

Австралийские ученые выявили четыре типа влюбленных. Чтобы разделить их на категории, специалисты воспользовались данными опроса свыше 1500 англоязычных людей в возрасте 18−25 лет из 33 стран, которые подтвердили, что испытывают романтические чувства к другому человеку.
В выборку для нового исследования попали 809 человек. Сюда вошли участники, которые набрали более 130 баллов по Шкале любви-страсти (Passionate Love Scale, PLS), предоставили всю нужную информацию и чей срок влюбленности не превышал 23 месяцев, поскольку считается, что далее любовная страсть может перерождаться в «дружескую» любовь.
Основываясь на таких показателях, как:
- глубина чувств
- степень сосредоточенности на объекте любви
- верность
- частота интимных контактов в неделю
ученые выделили четыре категории: умеренно, интенсивно, сдержанно и страстно влюбленные. Каждый из этих типов также имел свои особенности в плане личностных характеристик и поведения.
Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале Personality and Individual Differences, почти каждый второй респондент относился к группе «умеренно влюбленных». Ученые также назвали этот тип «обычными влюбленными» из-за отсутствия ярких проявлений.
Такие люди характеризовались низкой выраженностью чувств и частотой мыслей о партнере, а также высокой преданностью и умеренной сексуальной активностью. По большей части, в этой категории оказывались мужчины.
Чуть меньше респондентов оказались в группе умеренно («по уши») влюбленных. Всего в ней оказалось 29% участников опроса. Они отличались высокими показателями по всем рассмотренным параметрам. Такие люди чаще говорили о том, что они испытывали чувства к партнеру еще до начала романтических отношений. Они также отличались высокой степенью доброжелательности и сознательности. Кроме того, они реже рисковали за рулем, употребляли наркотики и пили алкоголь и кофе.
У тех, кто испытывал неглубокие или умеренные чувства, все аспекты отношений — от силы эмоций до частоты интимной близости — были менее выражены. Такие люди характеризовались быстрой и частой влюбленностью, а в пятифакторном тесте личности набирали меньше баллов по шкалам «экстраверсия» и «доброжелательность». Среди слабо влюбленных чаще встречались мужчины.
К «сладострастным влюбленным» ученые отнесли всего 9% респондентов. Среди главных отличительных черт были высокая частота интимной близости с возлюбленным/возлюбленной (в среднем по десять раз в неделю), стремление больше путешествовать и тратить больше денег. Также среди таких людей было больше курильщиков.
Ученые подчеркнули значимость полученных результатов для теоретического понимания романтической любви. Также эти данные могут стать основой для дальнейших исследований.
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