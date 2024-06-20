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Ученых встревожило нашествие «загадочных слизистых монстров»

Они уничтожают имущество.

Источник: Georgia Department of Natural Resources Wildlife Resources Division

Ученые предупреждают об угрозе вторжения агрессивных азиатских «загадочных улиток». Об этом пишет Daily Mail.

Этот инвазивный и весьма агрессивный вид обнаружили в штате США Джорджия. Первую «загадочную улитку» нашли во время обычного отбора проб в озере Ланье. Эксперты надеялись, что это лишь единичный экземпляр, но исследования показали, что он относится к жизнеспособной и воспроизводящей потомство популяции улиток.

Местных властей власти ситуация встревожила. Они обратились к общественности за помощью в искоренении «слизистых монстров». Жителям запретили владеть живыми улитками на территории штата.

Впервые загадочных существ обнаружили в США, на рынке морепродуктов в районе Сан-Франциско. Они известны одновременно как «китайские» и «японские загадочные улитки».

Этих «монстров» отличает крупный размер — их панцирь достигает четырех-восьми сантиметров. По словам экспертов, такие улитки — настоящая проблема, так как это переносчики кишечных трематод человека. Также эти существа могут повредить суда и другое лодочное оборудование. Кроме того, азиатские улитки могут засорить водозаборные трубы почти любого размера. При этом «слизистые монстры» могут вымирать в больших количествах. Это засорит пляжи и прибрежную зону.

Также распространение загадочных улиток вытесняет ключевые виды в пищевой цепочке. Это отразится на рыболовстве. Кроме того, удивительные улитки могут сократить численность любой мегафауны (включая выдр, ондатр, уток, гусей и рыбу).

Кстати, их обычные собратья тоже могут доставить властям неудобства. Так, ранее улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии.

Айгуль Сабитова