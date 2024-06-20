Ученых встревожило нашествие «загадочных слизистых монстров»

Этих «монстров» отличает крупный размер — их панцирь достигает четырех-восьми сантиметров. По словам экспертов, такие улитки — настоящая проблема, так как это переносчики кишечных трематод человека. Также эти существа могут повредить суда и другое лодочное оборудование. Кроме того, азиатские улитки могут засорить водозаборные трубы почти любого размера. При этом «слизистые монстры» могут вымирать в больших количествах. Это засорит пляжи и прибрежную зону.