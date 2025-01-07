Ученых озадачил неожиданный поворот древнего «Колеса призраков»

Используя геофизический и геомагнитный анализ, а также спутниковые снимки, исследователи определили, что структура многократно перестраивалась и модифицировалась. Помимо центрального кургана и концентрических кругов, были обнаружены дополнительные элементы, такие как стены и курганы, что говорит о сложной истории ее использования.