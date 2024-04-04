Ученые заявили об увеличении глобальной продолжительности жизни с 1990 года

Несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, исследователи обнаружили, что в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании наблюдался самый большой чистый прирост ожидаемой продолжительности жизни в период с 1990 по 2021 год (8,3 года), в основном за счет сокращения смертности от хронических респираторных заболеваний, инсульта, инфекций нижних дыхательных путей и рака.