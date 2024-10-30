Ученые заявили об употреблении животными спирта. Как так вышло

Ранее РБК Life собрал советы врачей о том, как быстро вывести алкоголь из организма. В первую очередь, рекомендуется пить как можно больше жидкости, кисломолочных продуктов, рассол от огурцов и квашеной капусты. Наконец, если отравление алкоголем слишком сильно, рекомендуется самостоятельно вызвать рвоту. Врач-терапевт Елена Тихомирова пояснила, что процесс распада этанола в организме происходит следующим образом: он превращается в ацетальдегид, ацетальдегид превращается в уксусную кислоту, уксусная кислота превращается в воду и углекислый газ.