Ученые заявили об употреблении животными спирта. Как так вышло

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что большинство животных, которые питаются сладкими плодами и нектаром, регулярно потребляют этанол (спирт). Они рассказали, что алкоголь встречается в рационе многих животных, однако воздействует на них по-разному. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Trends in Ecology and Evolution.