Ученые заявили об употреблении животными спирта. Как так вышло

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что большинство животных, которые питаются сладкими плодами и нектаром, регулярно потребляют этанол (спирт). Они рассказали, что алкоголь встречается в рационе многих животных, однако воздействует на них по-разному. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Trends in Ecology and Evolution.
По словам ученых, алкоголь естественным образом присутствует во всех экосистемах Земли. Многие животные адаптировались к этанолу, употребляя его в небольших количествах. Как правило, такие виды получают его из перезрелых фруктов, нектара и сока, где уровень этанола колеблется от 1% до 2% объема. Однако в плодах некоторых пальм концентрация этанола может достигать 10% объема.
Например, дикие шимпанзе в Гвинее употребляют сок пальмового дерева рафии, насыщенный этанолом. В Панаме паукообразные обезьяны едят желтые плоды момбина, где содержание этанола варьируется от 1% до 2,5% объема.
По словам исследователей, многие животные обладают впечатляющей толерантностью к этанолу. Например, тенреки способны потреблять значительные объемы алкоголя без видимого опьянения. С другой стороны, ученые признаются, что не знают, как вел бы себя опьяневший тенрек.
Однако случаи опьянения среди животных тоже нередки. К примеру, известно, что слоны и павианы могут напиваться соком плодов марулы в Ботсване. А летучие мыши иногда врезаются в заборы и другие препятствия после употребления перезрелых ягод. Исследователи отмечают, что в дикой природе опьянение не способствует выживанию и представляет опасность для животных.
Особое поведение после употребления алкоголя отмечено у насекомых. Например, самцы плодовых мушек употребляют этанол после неудачных попыток спаривания, а самки вида Drosophila simulans становятся менее разборчивыми в партнерах. Интересно, что плодовые мушки специально откладывают яйца в еду с этанолом для защиты от паразитов. Недавние исследования ученых из Тель-Авивского университета показали, что восточные шершни способны потреблять этанол в концентрации до 80% без каких-либо негативных последствий для их здоровья или поведения.
Ранее РБК Life собрал советы врачей о том, как быстро вывести алкоголь из организма. В первую очередь, рекомендуется пить как можно больше жидкости, кисломолочных продуктов, рассол от огурцов и квашеной капусты. Наконец, если отравление алкоголем слишком сильно, рекомендуется самостоятельно вызвать рвоту. Врач-терапевт Елена Тихомирова пояснила, что процесс распада этанола в организме происходит следующим образом: он превращается в ацетальдегид, ацетальдегид превращается в уксусную кислоту, уксусная кислота превращается в воду и углекислый газ.
До этого международная группа ученых разработала средство, способное при попадании в организм быстро и безопасно расщеплять алкоголь. Пока действие новинки разработчики испытали на лабораторных мышах. Гель представляет собой комбинацию атомов железа и бета-лактоглобулина (один из белков коровьего молока). Когда он сталкивается с алкоголем в пищеварительной системе, эта комбинация способствует быстрой детоксикации.