Ученые заявили о значительном сокращении численности диких животных

По имеющимся данным, хуже всего ситуация с дикими животными обстоит в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Там сокращение популяций за 50 лет составило 95%. В Африке популяции диких животных сократились на 76%. В Азии и Тихоокеанском регионе сокращение составило 60%, в Северной Америке — 39%, в странах Европы — 35%.