Ученые заявили о смещении магнитного поля Земли в сторону России

Ученые заявляют, что магнитное поле Земли сдвинулось в сторону России. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, специалисты связывают подобные изменения с магнитным Северным полюсом. Он активно дрейфует в сторону Земли. Несмотря даже на то, что на протяжении последних полутора тысяч лет он смещался в сторону Канады.
Ситуация изменилась только в последние двадцать лет. В этот период он начал ускорять движение в сторону Сибири. В крайнее пятилетие скорость сохранялась на уровне 40 километров в год.
Впрочем, подобное явление было ожидаемо. Обозреватель KP.RU Владимир Лаговский еще в 2019 году отмечал, что в обозримом будущем стрелки всех компасов будут указывать на Россию.