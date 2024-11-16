Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые заявили о смещении магнитного поля Земли в сторону России

Daily Mail: северный магнитный полюс продолжает смещаться в сторону России.

Источник: Reuters

Ученые заявляют, что магнитное поле Земли сдвинулось в сторону России. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, специалисты связывают подобные изменения с магнитным Северным полюсом. Он активно дрейфует в сторону Земли. Несмотря даже на то, что на протяжении последних полутора тысяч лет он смещался в сторону Канады.

Ситуация изменилась только в последние двадцать лет. В этот период он начал ускорять движение в сторону Сибири. В крайнее пятилетие скорость сохранялась на уровне 40 километров в год.

Впрочем, подобное явление было ожидаемо. Обозреватель KP.RU Владимир Лаговский еще в 2019 году отмечал, что в обозримом будущем стрелки всех компасов будут указывать на Россию.