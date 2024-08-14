Ученые заявили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции

Ученые из Университета Иллинойса в США пришли к выводу, что низкое психологическое благополучие может повысить риск развития деменции. Исследование показало, что отсутствие цели в жизни и ограниченные возможности для личностного роста могут предшествовать легким, а затем и тяжелым когнитивным нарушениям, сообщает издание The Guardian.
В ходе исследования ученые отслеживали психологическое состояние 910 человек в Иллинойсе в среднем в течение 14 лет, чтобы определить, развивались ли у них когнитивные нарушения или деменция.
Каждый год участники проходили тест на психологическое благополучие. Он включал такие аспекты, как цель в жизни, позитивные отношения с другими, личностный рост, принятие себя и психологическая самостоятельность. За время наблюдения у 29% участников были диагностированы легкие когнитивные нарушения, и среди них у 34% позже развилась деменция. Окончательный анализ включал данные 229 участников, из которых у 73 человек развилась деменция.
Сравнение показало, что у участников с нарушениями был более низкий уровень психологического благополучия по сравнению с теми, у кого нарушений не было. Более того, у людей с психологическими проблемами когнитивные функции ухудшались быстрее.
Когнитивные функции — это наиболее сложные способности головного мозга, которые позволяют человеку осмысленно воспринимать окружающий мир и самого себя. Одной из главных причин их ухудшения является болезнь Альцгеймера. Симптомы этого заболевания включают потерю памяти, проблемы с речью, утрату способности ориентироваться в пространстве и самостоятельно ухаживать за собой.
Доктор Ричард Оукли из Общества Альцгеймера отметил, что забота о психическом благополучии и социальная активность могут помочь снизить риск развития деменции. Однако, по его словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как именно психологические проблемы влияют на развитие когнитивных нарушений.
Ранее ученые назвали деменцию болезнью современной цивилизации. Новый анализ классических греческих и римских медицинских текстов показывает, что тяжелая потеря памяти и болезнь Альцгеймера, часто встречающиеся сегодня, были чрезвычайно редкими 2−2,5 тыс. лет назад, во времена Аристотеля, Галена и Плиния Старшего. Они пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера и связанные с ней нарушения являются заболеваниями современной окружающей среды и образа жизни.