Ученые заявили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции

Каждый год участники проходили тест на психологическое благополучие. Он включал такие аспекты, как цель в жизни, позитивные отношения с другими, личностный рост, принятие себя и психологическая самостоятельность. За время наблюдения у 29% участников были диагностированы легкие когнитивные нарушения, и среди них у 34% позже развилась деменция. Окончательный анализ включал данные 229 участников, из которых у 73 человек развилась деменция.