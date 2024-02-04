Ученые заявили, что на Луне может произойти четыре типа лунотрясений

Кроме того, ученые провели компьютерное моделирование поверхности спутника, в ходе которого выяснили, что еще одной причиной лунотрясений может быть процесс охлаждения Луны. Они предположили, что спутник не до конца остыл с момента своего основания, а продолжающийся до сих пор процесс охлаждения вызывает тряску.