Ученые заявили, что на Луне может произойти четыре типа лунотрясений

По словам специалистов, всего было выделено четыре типа лунотрясений. Первый из них ― колебания лунной поверхности, вызванные вибрацией от падения метеоритов. Оставшиеся три — лунотрясния, вызванные, по одной из версий, гравитационным воздействием Земли или Солнца.
Отмечается, что такие толчки делятся на глубокие, мелкие и термальные. Очаг глубоких лунотрясений может находиться на глубине до тысячи километров, а мелких ― до 220 километров. При этом их магнитуда нередко достигает 5,7.
Кроме того, ученые провели компьютерное моделирование поверхности спутника, в ходе которого выяснили, что еще одной причиной лунотрясений может быть процесс охлаждения Луны. Они предположили, что спутник не до конца остыл с момента своего основания, а продолжающийся до сих пор процесс охлаждения вызывает тряску.