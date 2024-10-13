Ученые заявили, что кофе во время беременности не вредит детям

В итоге эксперты не выявили связи между употреблением кофе матерями и нарушениями нейроразвития у их детей. Тем не менее эксперты напомнили, что при беременности кофеин медленнее выводится из организма и может проникать через плаценту, где у плода нет ферментов для его метаболизма. В связи с этим будущим матерям все-таки советуют не превышать безопасные дозы кофеина.