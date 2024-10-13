Ученые заявили, что кофе во время беременности не вредит детям

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine. Ученые провели генетический анализ данных нескольких тысяч родителей и детей. Также исследователи изучили анкеты, где участницы указывали, сколько кофе они пили до и во время беременности. Кроме того, ученые собрали данные о развитии детей до восьми лет, включая их социальные навыки, моторное развитие, языковые способности, возможные признаки СДВГ или аутизма.
В итоге эксперты не выявили связи между употреблением кофе матерями и нарушениями нейроразвития у их детей. Тем не менее эксперты напомнили, что при беременности кофеин медленнее выводится из организма и может проникать через плаценту, где у плода нет ферментов для его метаболизма. В связи с этим будущим матерям все-таки советуют не превышать безопасные дозы кофеина.
Ученые отметили, что в процессе исследования учитывались такие факторы, как курение, алкоголь и диета, которые могли повлиять на здоровье матери и ребенка. Исследователи использовали метод Менделевской рандомизации для более точной оценки влияния кофеина на организм беременных женщин и их детей.
Отметим, это не первый случай, когда исследователи делают неожиданные заявления о кофе. Например, недавно ученые сообщили, что напиток полезен для гипертоников.