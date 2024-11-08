Ученые заставили летучих мышей ходить по беговой дорожке. Зачем это нужно

Они поймали 24 обыкновенных вампира в Белизе и поместили их на беговую дорожку, адаптированную специально для летучих мышей — так, чтобы животные не могли ни за что зацепиться и сжульничать. Перед началом каждого забега животным давали два вида крови: обычную и обогащенную изотопами двух аминокислот — глицина и лейцина, которые позволяют точно отследить метаболические процессы.