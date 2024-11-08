Ученые заставили летучих мышей ходить по беговой дорожке. Зачем это нужно

Ученые из Университета Торонто (Канада) провели необычный эксперимент с летучими мышами-вампирами, чтобы изучить их метаболизм и уникальную способность питаться исключительно кровью. Для этого мышей заставили бегать на миниатюрной беговой дорожке. Об этом сообщает iflScience со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Biology Letters.
Обыкновенные вампиры (Desmodus rotundus) известны тем, что питаются исключительно кровью. Их метаболизм значительно отличается от других животных, так как в их рационе практически отсутствуют углеводы и жиры, ведь в крови содержится только белок. Чтобы понять, как организму удается справляться с физической нагрузкой при такой диете, исследователи провели необычный эксперимент.
Они поймали 24 обыкновенных вампира в Белизе и поместили их на беговую дорожку, адаптированную специально для летучих мышей — так, чтобы животные не могли ни за что зацепиться и сжульничать. Перед началом каждого забега животным давали два вида крови: обычную и обогащенную изотопами двух аминокислот — глицина и лейцина, которые позволяют точно отследить метаболические процессы.
В ходе эксперимента исследователи фиксировали потребление кислорода и выработку углекислого газа, анализируя дыхание летучих мышей во время бега со скоростью 10, 20 и 30 метров в минуту. Результаты показали, что более 60% энергии для движения летучие мыши получают прямо из недавно употребленной крови. Это значит, что организм вампиров быстро преобразовывает пищу в энергию и не запасает энергию в виде жира.
Обыкновенные вампиры быстро теряют энергию и могут легко погибнуть от голода. Но в ходе эволюции они — спасение: способны делиться кровью с менее удачливыми в охоте членами стаи.
«Слишком легко демонизировать обыкновенных вампиров. Но это умные, социальные маленькие животные, которые на протяжении миллионов лет играли ключевую роль в тропических экосистемах», — отметили ученые.
Отмечается, что в конце эксперимента всех вампиров отпустили на волю.
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