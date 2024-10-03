Ученые засняли, как водород и кислород превращаются в воду

Зачем вообще это нужно и при чем тут палладий? Объясняет Винаяк Дравид, соавтор исследования: «С помощью палладия и водорода можно быстро генерировать воду в космосе без высоких температур и высокого давления — а благодаря видео мы можем разработать для этого идеальные условия». В итоге, как выяснила команда, последовательность соприкосновения газов с металлом играет ключевую роль в эффективности.