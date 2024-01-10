Ученые: запрет телефонов на работе не повышает продуктивность

Существует мнение, что использование смартфона на работе или в учебном заведении отвлекает человека от выполнения задач, из-за чего продуктивность значительно снижается. Однако исследование, проведенное учеными из Университетов Голуэя (Ирландия) и Мельбурна (Австралия), доказало, что на самом деле это не так, пишет Silicon Republic.

Специалисты в течение одного года отслеживали сотрудников одной фармацевтической компании, в которой с 1990-х годов было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами. Это правило ввели в 1990-х годах, так как руководство боялось, что работники будут отвлекаться во время выполнения своих должностных обязанностей.

Сотрудники и руководство в последние годы выражали свое недовольство этим запретам, говоря о том, что чувствуют себя оторванными от мира. Поэтому ученые провели эксперимент, в котором 40 сотрудникам разрешили пользоваться смартфонами, а такое же количество участников продолжало придерживаться правил компании.

Результаты показали, что у тех, кто мог использовать свои личные телефоны, производительность труда не снизилась. Сотрудники уточнили, что они испытывали меньше стресса, так как в любой момент могли связаться со своими семьями. Также снизилось и количество уведомлений в конце рабочего дня, что уменьшило дискомфорт.

Ученые объяснили, что руководство компаний должно понимать, к каким последствиям может привести политика в отношении использования телефонов. Так, полный запрет гаджетов в итоге усиливает конфликт между работой и личной жизнью, что значительно снижает производительность труда, удовлетворенность им, увеличивает текучесть кадров, количество невыходов на работу и влияет на общее благополучее сотрудников.

Ранее в России школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Россияне рассказали, как они относятся к нововведению.

Анна Морозова