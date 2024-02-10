Биолог: волки в Чернобыле имеют геном, позволяющий не умереть от рака

Согласно статье, в 2014 году Лав и ее коллеги отправились к волкам, которые находятся в зоне отчуждения, и взяли у них анализы крови, чтобы понять реакцию организма животных на радиацию, вызывающую рак. С помощью ошейников, оснащенных датчиками GPS и дозиметрами радиации, специалисты получали данные в реальном времени о том, где находятся волки, а также показатели радиации, которой подвергался организм.
«Лав обнаружила, что у чернобыльских волков изменена иммунная система, подобно больным раком, проходящим лучевую терапию… Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака», — отмечается в статье.
Согласно статье, ученые обнаружили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр каждый день на протяжении всей своей жизни, что более чем в шесть раз превышает установленный законом предел безопасности для обычного работника.
В статье объясняется, что организм собак и более их диких родственников, волков, борется с раком почти так же, как организм человека. Работа Лава должна была выявить защитные мутации, которые увеличивают шансы на выживание при раке. Согласно статье Общества, Лав и ее коллеги вынуждены были покинуть зону отчуждения на фоне пандемии и конфликта между Украиной и РФ.