Ученые: замена сливочного масла оливковым может продлить жизнь

Что касается соевого, рапсового и в особенности оливкового, в них много линолевой кислоты. Она улучшает работу сердца, нервной системы. Также эта кислота снижает уровень холестерина. Кроме того, в ней много антиоксидантов, в частности витамина Е. Благодаря этому линолевая кислота может защищать от окислительного стресса (благодаря чему действие свободных радикалов нивелируется) и связанных с ним заболеваний. Эта кислота обладает и другими полезные свойствами.