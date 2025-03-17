Ученые: замена сливочного масла оливковым может продлить жизнь

У людей, которые регулярно едят сливочное масло, примерно на 15% повышается риск развития онкологических заболеваний, болезней сердца и сосудов. Растительные масла снижают показатель в среднем на 16%. Это выяснили ученые из США. Их работа опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.
Ученые проанализировали данные о здоровье и рационе 221 054 человек из специальной базы для исследований. Все они проходили осмотры в течение 33 лет.
Оказалось, что частое употребление сливочного масла связано с более высокой смертностью от рака. Ежедневная замена 10 граммов продуктов на растительный аналог помогала снизить общую смертность. Самыми полезными оказались рапсовое, соевое и оливковое масла.
Ученые поясняют, что сливочное масло содержит насыщенные жиры. Как известно, они опасны для сердца и сосудов. Также в продукте есть природные трансжиры.
Как предполагают эксперты, насыщенные жиры могут изменять гормональную активность, влиять на онкологические заболевания, чувствительные к гормонам. Это, например, рак молочной железы и простаты. Такие жиры содержатся в мясе, сале, сливках, тропических растительных маслах (пальмовом, кокосовом).
Что касается соевого, рапсового и в особенности оливкового, в них много линолевой кислоты. Она улучшает работу сердца, нервной системы. Также эта кислота снижает уровень холестерина. Кроме того, в ней много антиоксидантов, в частности витамина Е. Благодаря этому линолевая кислота может защищать от окислительного стресса (благодаря чему действие свободных радикалов нивелируется) и связанных с ним заболеваний. Эта кислота обладает и другими полезные свойствами.
«Замена сливочного масла растительными маслами, в частности оливковым, соевым и рапсовым, может принести существенную пользу в предотвращении преждевременной смерти», — подчеркивают ученые.
Совсем отказываться от сливочного масла не обязательно. В нем содержатся кальций, фосфор, магний, незаменимые аминокислоты. Однако налегать на продукт нельзя — порция не должна превышать 5−10 граммов в день, если нет противопоказаний (атеросклероз сосудов, избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина в крови, заболевания печени и желчного пузыря), пишет Роскачество.
Напомним, качественное сливочное масло должно производиться только с использованием молочных жиров. Ранее диетолог рассказала, как нужно выбирать этот продукт.