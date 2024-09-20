Ученые заглянули под «ледник Судного дня». Что увидели, какие последствия

Ученые предупреждают, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают с тревожной скоростью. Нет уверенности в том, что, даже если удастся сократить выбросы углекислого газа и ограничить глобальное потепление до 2, этого будет достаточно для сохранения ледяного покрова. Если не принять срочных мер, нынешние темпы таяния льдов приведут к повышению уровня моря на целый метр к 2100 году. Это грозит затоплением городов, которые находятся на побережьях и в низинах, а миллионы людей будут вынуждены переселиться в пригодные для жизни районы.