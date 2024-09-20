Ученые заглянули под «ледник Судного дня». Что увидели, какие последствия

Ученые заглянули под ледник Туэйтса в Антарктиде и выявили тревожные изменения, которые могут привести к катастрофическим последствиям для планеты. Используя подводных роботов и ледоколы, они обнаружили, что скорость таяния этого ледника значительно возросла, что неминуемо отразится на уровне Мирового океана и прибрежных территориях. Об этом сообщает CNN.
Ледник Туэйтса был выбран для исследования из-за его ключевого значения для Антарктиды.
Ученые опасаются, что он послужит начальной точкой для цепной реакции таяния льдов Антарктиды.
Исследования начались в 2018 году, когда Международная организация по леднику Туэйтс (ITGC) стала изучать его с помощью новейших технологий. Ученые использовали подводного робота Icefin для изучения «линии заземления» — точки, где лед начинает погружаться в океан. Эта линия является особенно уязвимой к воздействию теплых океанских вод, что ускоряет таяние льда.
Результаты исследований Британской антарктической службы (BAS) показали, что ледник тает неожиданным образом: теплая вода способна просачиваться через глубокие трещины и «лестничные» образования во льду.
Более того, лед тает быстрее, чем предполагалось ранее. За последние 30 лет его отступление значительно ускорилось, и прогнозы ученых указывают на дальнейшее усиление этого процесса. Геофизики пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия ледник продолжит разрушаться еще быстрее.
Прогнозы ученых указывают на то, что ледник Туэйтса и значительная часть западного антарктического ледяного покрова могут полностью разрушиться к концу XXIII века. Это приведет к подъему уровня Мирового океана на 3,3 м, что затронет прибрежные города по всему миру. При этом процесс разрушения может начать набирать скорость уже в этом столетии.
ITGC продолжает проводить эксперименты, чтобы уточнить физические процессы, влияющие на поведение ледника. Одной из задач является создание более точных моделей, которые позволят предсказать возможные темпы дальнейшего повышения уровня моря и разработать меры для минимизации последствий этого процесса. Текущие исследования показывают, что, хотя некоторые процессы разрушения можно замедлить, полностью остановить таяние Туэйтса уже вряд ли удастся.
Ледник уже потерял значительную часть своей массы, а таяние поднимает уровень моря ежегодно на 4,6 мм. В районе залива моря Амундсена, где находится Туэйтс, с 1990-х годов объем льда, поступающего в океан, вырос более чем вдвое.
Ранее сообщалось, что команда ученых NASA разрабатывает автономных подводных роботов, способных проникать под гигантские шельфовые ледники Антарктиды. Целью проекта является создание флота из нескольких подводных роботов, которые будут собирать данные в самых труднодоступных местах Земли. Ученые подчеркивают, что понимание процессов, происходящих в Антарктиде, имеет глобальное значение, так как изменения в этом регионе могут существенно повлиять на уровень Мирового океана.
Ученые предупреждают, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают с тревожной скоростью. Нет уверенности в том, что, даже если удастся сократить выбросы углекислого газа и ограничить глобальное потепление до 2, этого будет достаточно для сохранения ледяного покрова. Если не принять срочных мер, нынешние темпы таяния льдов приведут к повышению уровня моря на целый метр к 2100 году. Это грозит затоплением городов, которые находятся на побережьях и в низинах, а миллионы людей будут вынуждены переселиться в пригодные для жизни районы.