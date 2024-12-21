Ученые зафиксировали посленовогодние ледяные взрывы на Марсе

Кроме того, таяние льдов на северном полюсе Марса усиливает ветра, которые заставляют песчаные дюны планеты мигрировать с места на место. В зимнее время барханы теряют подвижность из-за оседающего на них углекислого льда. Но весеннего таяния пустынный ландшафт Красной планеты вновь приходит в движение.