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Ученые выявили влияние алкоголя на «полезный» холестерин в организме

Алкоголь способен влиять на снижение уровня «вредного» холестерина (холестерина липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП) и повышать уровень «полезного» холестерина (холестерина липопротеинов высокой плотности, или ЛПВП). К такому выводу пришли ученые из Токийского университета науки, Гарвардской медицинской школы и Международного университета Святого Луки (Токио) после проведения исследования среди пациентов центра профилактической медицины в Токио. Результаты исследования опубликованы в американском научном журнале JAMA Network Open.

Источник: Lummy/Viri Gutiérrez

Ученые изучили данные почти 58 тыс. взрослых пациентов, которые проходили ежегодные обследования с октября 2012 по октябрь 2022 года. Испытуемые при этом не принимали препараты для снижения уровня липидов. Из эксперимента также были исключены пациенты моложе 20 лет — то есть те, кто по японскому законодательству алкоголь покупать не может.

Как удалось установить ученым, в том случае, когда пациенты начинали употреблять алкоголь, уровень «вредного» холестерина в организме снижался, а уровень «полезного» холестерина — повышался.

Участники исследования, которые прекращали употреблять алкоголь, демонстрировали противоположную динамику. Уровень «полезного» холестерина у них снижался, а «вредного» — повышался. Изменения уровня ЛПНП и ЛПВП зависели и от объемов алкоголя, который употребляли участники исследования.

«После снижения потребления алкоголя следует тщательно контролировать изменения липидного профиля для оптимизации управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях», — сказано в статье. Ученые также отметили, что, несмотря на доказанное негативное влияние алкоголя на здоровье людей, его употребление может улучшать липидный профиль человека, то есть снижать уровень опасного холестерина.

Британский эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор в эфире радио Би-би-си в декабре 2024 года также говорил о том, что употребление красного вина способно снижать уровень холестерина в организме. Он связывал это с высоким содержанием полифенолов в вине, которые являются антиоксидантами.