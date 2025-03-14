Ученые выявили влияние алкоголя на «полезный» холестерин в организме

Ученые изучили данные почти 58 тыс. взрослых пациентов, которые проходили ежегодные обследования с октября 2012 по октябрь 2022 года. Испытуемые при этом не принимали препараты для снижения уровня липидов. Из эксперимента также были исключены пациенты моложе 20 лет — то есть те, кто по японскому законодательству алкоголь покупать не может.