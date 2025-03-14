Ученые выявили влияние алкоголя на «полезный» холестерин в организме

Ученые изучили данные почти 58 тыс. взрослых пациентов, которые проходили ежегодные обследования с октября 2012 по октябрь 2022 года. Испытуемые при этом не принимали препараты для снижения уровня липидов. Из эксперимента также были исключены пациенты моложе 20 лет — то есть те, кто по японскому законодательству алкоголь покупать не может.
Как удалось установить ученым, в том случае, когда пациенты начинали употреблять алкоголь, уровень «вредного» холестерина в организме снижался, а уровень «полезного» холестерина — повышался.
Участники исследования, которые прекращали употреблять алкоголь, демонстрировали противоположную динамику. Уровень «полезного» холестерина у них снижался, а «вредного» — повышался. Изменения уровня ЛПНП и ЛПВП зависели и от объемов алкоголя, который употребляли участники исследования.
«После снижения потребления алкоголя следует тщательно контролировать изменения липидного профиля для оптимизации управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях», — сказано в статье. Ученые также отметили, что, несмотря на доказанное негативное влияние алкоголя на здоровье людей, его употребление может улучшать липидный профиль человека, то есть снижать уровень опасного холестерина.
Британский эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор в эфире радио Би-би-си в декабре 2024 года также говорил о том, что употребление красного вина способно снижать уровень холестерина в организме. Он связывал это с высоким содержанием полифенолов в вине, которые являются антиоксидантами.