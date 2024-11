Ученые выявили связь между утомлением после работы и раздражительностью

Переутомление на работе может негативно влиять на способность контролировать эмоции. К такому выводу пришли итальянские ученые, которые выяснили, что длительная умственная нагрузка делает людей раздражительными и вспыльчивыми. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, о нем сообщает The Guardian.