Ученые выявили связь между утомлением после работы и раздражительностью

Чтобы проверить, как истощение сказывается на социальном поведении, ученые предложили испытуемым поучаствовать в игре «ястребы и голуби». В этой игре участники выбирали, будут ли они сотрудничать для распределения ресурсов или же займут агрессивную враждующую позицию. Оказалось, что среди тех, кого изначально просили проявлять самоконтроль, только 41% выбрали сотрудничество, тогда как в группе без ограничений на эмоции этот показатель составил 86%.