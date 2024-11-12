Ученые выявили связь между утомлением после работы и раздражительностью

Переутомление на работе может негативно влиять на способность контролировать эмоции. К такому выводу пришли итальянские ученые, которые выяснили, что длительная умственная нагрузка делает людей раздражительными и вспыльчивыми. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, о нем сообщает The Guardian.
В эксперименте приняли участие 44 человека. Им предложили выполнять различные задания на компьютере в течение 45 минут, в том числе просматривать эмоциональные видеоролики. Половина участников должна была проявлять самоконтроль, сдерживая эмоции во время просмотра видео, тогда как другая группа не была ограничена в своих реакциях. Активность мозга участников отслеживалась с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ).
По результатам эксперимента, у участников, которые вынуждены были сдерживать эмоции, наблюдалось усиление дельта-волн в префронтальной коре мозга. Дельта-волны обычно активны во время сна. Это указывает на то, что в момент усталости отвечающие за самоконтроль участки мозга погружаются в «дремоту».
В группе испытуемых, которым можно было свободно выражать эмоции, подобных изменений в активности мозга не выявлено. Ученые предполагают, что длительное подавление эмоций приводит к утомлению областей мозга, отвечающих за самоконтроль и принятие решений.
Чтобы проверить, как истощение сказывается на социальном поведении, ученые предложили испытуемым поучаствовать в игре «ястребы и голуби». В этой игре участники выбирали, будут ли они сотрудничать для распределения ресурсов или же займут агрессивную враждующую позицию. Оказалось, что среди тех, кого изначально просили проявлять самоконтроль, только 41% выбрали сотрудничество, тогда как в группе без ограничений на эмоции этот показатель составил 86%.
Результаты эксперимента были подтверждены и на выборке из 403 участников, хотя на этот раз исследователи не фиксировали активность мозга. Испытуемые, которых попросили сдерживать эмоции, снова проявили более агрессивное поведение в сравнении с теми, кому не требовалось контролировать свои реакции.
Полученные результаты согласуются с теорией «истощения эго», которая гласит, что сила воли является ограниченным ресурсом. Он быстро расходуется в условиях, когда нужно прилагать к чему-то много усилий.
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