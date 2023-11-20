Ученые выявили связь между сновидениями и дневными мыслями

Психологи из Университета штата Аризоны (США) пришли к выводу, что содержание снов влияет на мысли, которые будут преследовать человека в течение дня. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 719 добровольцев. Все они использовали приложение «Mind Window», где семь дней отвечали на вопросы о своих мыслях и чувствах. Ученые разделили их на четыре категории: спонтанные, зависящие от стимулов, зависящие от задач и те, что сочетают и стимулы, и задачи.

Исследователи установили, что люди, мысли которых не связаны с задачами, видели более яркие, однако не содержательные сны. Это говорит о том, что эмоциональные проблемы во время бодрствования также отражаются в сновидениях.

Участники, сосредоточенные в дневное время на тревожных мыслях, любящие все обдумывать и переосмысливать действия, чаще видят абстрактные и негативные сны. Особенно это касается тех, кто сфокусирован на глобальных проблемах, например, на климате, военных действиях или иных болезных темах.

Данное исследование подтвердило, что мысли и беспокойства, которые испытывают люди днем, часто отражаются в сновидениях.

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Анна Морозова