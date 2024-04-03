Ученые выявили редкие варианты определенных генов у левшей

Ученые из Института психолингвистики Макса Планка (Нидерланды) изучили генетические данные более 350 тысяч человек и выяснили, что редкие варианты генов связаны с развитием леворукости у людей. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
В мире насчитывается всего около 10% левшей. Асимметрия мозга, вызывающая доминирование определенной руки, начинает формироваться еще в утробе матери. На эмбриональной стадии левое и правое полушарие работают по-разному, что отчасти определяет врожденное поведение, например, то, куда человек наклоняется, когда обнимает кого-то и какой стороной рта склонен пережевывать пищу.
Из 350 тысяч человек, участвовавших в исследовании, 38 тысяч были левшами. Проанализировав данные испытуемых, ученые выяснили, что у леворуких чаще всего встречался ген TUBB4B. Он связан с тубулинами — белками микротрубочек, определяющими многие внутриклеточные процессы.
Пока что неясно, как именно микротрубочки влияют на то, какая рука станет доминирующей, но ученые выдвинули предположение. Согласно теории, белковые внутриклеточные структуры создают реснички на клеточных мембранах, направляющих потоки жидкости ассиметричным образом во время развития человека.
Помимо прочего, было обнаружено, что люди с вариациями двух генов DSCAM и FOXP1, связанных с аутизмом, имеют значительно более высокие шансы стать левшами.
И хотя далеко не все левши страдают аутизмом, также как и аутизм не говорит о леворукости, мутации DSCAM или FOXP1 влияют на появление этого заболевания и одна из причин — изменения в развитии мозга относительно оси «лево-право».
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Анна Морозова