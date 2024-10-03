Ученые выявили области мозга, заставляющие смотреть на шедевры живописи

Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что созерцание настоящих произведений искусства кисти великих художников стимулирует мозг в десять раз сильнее, чем просмотр репродукций. Об этом пишет издание The Guardian.
Работу по заказу Королевской галереи Маурицхёйс в Гааге, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, выполнила научная организация Neurensics. Добровольцы в возрасте от 21 до 65 лет были подключены к электроэнцефалографу (ЭЭГ) и оборудованию для отслеживания движения глаз. Им предложили осмотреть пять картин в музее, а также их постеры в музейном магазине.
Результаты показали, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает у зрителя особый неврологический феномен, названный «устойчивой петлей внимания». Он проявляется в желании рассматривать картину, переводя взгляд по траектории треугольника: глаза девушки, губы и жемчужная сережка.
Эмоциональное воздействие оригинала на зрителя было в десять раз сильнее по сравнению с копией. Также с помощью аппарата магнитно-резонансной терапии стало ясно, что настоящие произведения искусства вызывали сильную положительную реакцию в предклинье — части мозга, связанной с сознанием, саморефлексией и личными воспоминаниями. Например, оригинал «Скрипача» Геррита ван Хонтхорста дал сильный положительный стимул и слабый отклик в форме копии.
Картина «Девушка с жемчужной сережкой» (приблизительно 1665-й) — одно из самых загадочных и известных полотен Вермеера, и оно отнюдь не портрет. Как заметили в галерее Маурицхёйс, в XVII веке в Нидерландах девушки тюрбаны не носили. Вермеер писал не портрет, а трони. Работы в этом жанре создавались не для того, чтобы точно передать черты конкретного человека, а чтобы изучить выражение лица и типажи. Тем не менее натурщица, вероятно, была. Личность этой девушки установить пока не удалось.