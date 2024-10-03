Ученые выявили области мозга, заставляющие смотреть на шедевры живописи

Картина «Девушка с жемчужной сережкой» (приблизительно 1665-й) — одно из самых загадочных и известных полотен Вермеера, и оно отнюдь не портрет. Как заметили в галерее Маурицхёйс, в XVII веке в Нидерландах девушки тюрбаны не носили. Вермеер писал не портрет, а трони. Работы в этом жанре создавались не для того, чтобы точно передать черты конкретного человека, а чтобы изучить выражение лица и типажи. Тем не менее натурщица, вероятно, была. Личность этой девушки установить пока не удалось.