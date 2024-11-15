Ученые выявили необычный способ улучшения качества сна

В ходе эксперимента участники посещали сеансы криостимуляции продолжительностью пять минут при температуре минус 90 градусов. После каждой процедуры на головы людей надевали повязки с датчиками, предназначенными для мониторинга мозговой активности.
Согласно полученным данным, криостимуляция не привела к заметным изменениям после первого сеанса, однако после пятого участники исследования начали отмечать позитивные изменения.
В результате продолжительность медленноволнового сна увеличилась на 7,3 минуты после криостимуляции, сказано в статье на Cryobiology.