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Ученые выявили необычный способ улучшения качества сна

Ежедневное воздействие экстремально низкой температуры на тело способствует улучшению сна. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля и Университета Пуатье во Франции.

Источник: Freepik

В ходе эксперимента участники посещали сеансы криостимуляции продолжительностью пять минут при температуре минус 90 градусов. После каждой процедуры на головы людей надевали повязки с датчиками, предназначенными для мониторинга мозговой активности.

Согласно полученным данным, криостимуляция не привела к заметным изменениям после первого сеанса, однако после пятого участники исследования начали отмечать позитивные изменения.

В результате продолжительность медленноволнового сна увеличилась на 7,3 минуты после криостимуляции, сказано в статье на Cryobiology.