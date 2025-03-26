Ученые выявили главный фактор старения клеток

Теломеры — это защитные концевые участки хромосом, которые с возрастом становятся всё короче. Если теломеры укорачиваются до критического уровня, это приводит к проблемам с делением клеток, что ускоряет процессы старения и повышает риск развития возрастных заболеваний. Раньше считалось, что здоровый образ жизни способен замедлить этот процесс. Однако недавнее исследование показало, что ключевым фактором является уровень воспаления.