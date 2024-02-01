Ученые выявили 9 культурных групп ледникового периода по их бижутерии

Для живших на европейском континенте охотников и собирателей позднего палеолита ожерелья, бусы, подвески и браслеты, которые они носили, имели большее значение, чем можно было бы подумать — эта бижутерия могла сигнализировать о принадлежности к той или иной культуре, предположили антропологи из Университета Бордо (Франция), статья которых опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Сравнив тысячи украшений ручной работы, найденных при раскопках десятков стоянок древних людей по всей Европе, ученые пришли к выводу, что в те времена на континенте существовало, по меньшей мере, девять разных материальных культур.