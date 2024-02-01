Ученые выявили 9 культурных групп ледникового периода по их бижутерии

Для живших на европейском континенте охотников и собирателей позднего палеолита ожерелья, бусы, подвески и браслеты, которые они носили, имели большее значение, чем можно было бы подумать — эта бижутерия могла сигнализировать о принадлежности к той или иной культуре, предположили антропологи из Университета Бордо (Франция), статья которых опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Сравнив тысячи украшений ручной работы, найденных при раскопках десятков стоянок древних людей по всей Европе, ученые пришли к выводу, что в те времена на континенте существовало, по меньшей мере, девять разных материальных культур.
До недавних пор считалось, что 34−24 тысячи лет тому назад, в конце ледникового периода, в Европе существовала только одна материальная культура, граветтская. Люди этой культуры рисовали на стенах пещер, вырезали фигурки так называемых «палеолитических Венер», а также изготавливали бусы и другие украшения из разных материалов — янтаря, раковин моллюсков, бивней мамонтов, костей и зубов животных.
Однако анализ древней ДНК, а также небольшие отличия в способах изготовления каменных орудий и в похоронных практиках, позволили ученым заподозрить, что граветтская культура не столь монолитна, как думали, и племена, бродившие по Европе в позднем палеолите, могли принадлежать к разным культурам.
Открытие, сделанное французскими антропологами, подтверждает эту гипотезу. Ученые тщательно изучили каждую из тысяч бусин, найденных в 112 граветтских стоянках и захоронениях с середины XIX века по наше время, и классифицировали их в соответствии с материалом, из которого они были изготовлены, и элементами дизайна на 134 типа. Затем они сопоставили типы бусин с местами, где они были обнаружены.
В результате было выделено девять географических кластеров, в которых люди предпочитали носить украшения определенного типа. Например, племена, обитавшие на реке Дон, делали бусы и подвески из плоских камешков и клыков благородного оленя. А люди, жившие на северо-западе Европы, предпочитали украшения из конических раковин «морского зуба» — моллюска рода Dentalium.
Но эта картина не была застывшей раз и навсегда — ученые считают, что между племенами, принадлежавшими разным культурам, время от времени происходил обмен не только генетическим материалом, но и любимой бижутерией.
Мало того, генетическое сходство вовсе не означало сходства в традициях. Например, все древние обитатели современной Италии были родственниками между собой, но одни племена хоронили своих мертвых с ракушками каури, а другие клали в могилы бусины из слоновой кости и рыбьи скелеты. И наоборот, племена, жившие на территории современных Франции и Бельгии, не имели генетического сходства, но предпочитали орнаменты одного и того же типа.
Таким образом, полученные результаты меняют наши представления о том, как была устроена жизнь людей в те далекие времена, отмечают ученые.