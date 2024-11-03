Ученые выяснили скорость бега людей размером со слона

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Команда использовала масштабируемую виртуальную модель человеческого тела OpenSim для наблюдения за движением конечностей и мышц.
OpenSim уже применялась в различных научных проектах, моделировавших физические упражнения и последствия хирургических операций на мягких тканях.
В новом исследовании специалисты взяли стандартную человеческую модель массой 75 килограммов и масштабировали ее как в меньшую сторону (до 100 граммов), так и в большую — до двух тонн.
Затем ученые провели симуляции, заставив модели бежать так быстро, как им позволяли их физические характеристики.
Согласно расчетам, гипотетический великан массой в 2000 килограммов просто не смог бы сдвинуться с места. То же самое произошло бы и с гигантом весом в 1000 килограммов.
Исследователи также выяснили, что максимально возможную скорость бега развила модель весом около 47 килограммов. Это обусловлено соотношением мышц и массы тела.
По словам ученых, обнаруженный оптимум соответствует весу самых быстрых бегунов в мире на длинные дистанции, чья масса обычно составляет около 50 килограммов. Он также близок к средней массе тела обычного взрослого человека в 62 килограмма.