Ученые выяснили, сколько времени за видеоиграми вредит здоровью

Популярность компьютерных игр в современном мире продолжает расти. Ими увлекаются не только дети и подростки, но и взрослое население. Несмотря на удовольствие от гейминга, он может иметь негативные последствия. Так, такое увлечение может привести к гиподинамии — нарушению функции организма при ограниченной двигательной активности.
Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, сколько времени можно уделять видеоиграм, чтобы избежать проблем со здоровьем. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior.
Исследователи изучили результаты опроса почти 1000 любителей компьютерных игр из Канады, Австралии, США и Великобритании в возрасте от 18 до 94 лет. Ученые уделили внимание связи между количеством времени непрерывной игры респондентов с проблемами с самочувствием за последний год.
Анализ показал, что чем больше времени участники уделяли играм, тем чаще они сталкивались с негативными последствиями. Так, гейминг в течение шести и более часов за один раз вызывал зрительное утомление, боли в запястьях, руках, спине и шее. Интересно, что такие же симптомы испытывали и респонденты, которые проводили за видеоиграми три часа и более.
Участники более старшего возраста чаще сталкивались с болями в запястьях и руках в целом в результате большого количество времени, проведенного за игрой. Респонденты, которые рассказали о повышенных рисках игровых расстройств, отмечали также дополнительные симптомы, такие как головная боль и вялость.
Для снижения негативных последствий для здоровья ученые рекомендуют использовать во время компьютерных игр эргономичное кресло, специализированные для гейминга оборудование, а также делать регулярные перерывы.
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Анна Морозова