Ученые выяснили, сколько времени за видеоиграми вредит здоровью

Анализ показал, что чем больше времени участники уделяли играм, тем чаще они сталкивались с негативными последствиями. Так, гейминг в течение шести и более часов за один раз вызывал зрительное утомление, боли в запястьях, руках, спине и шее. Интересно, что такие же симптомы испытывали и респонденты, которые проводили за видеоиграми три часа и более.