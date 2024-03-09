Ученые выяснили, сколько воды скрыто в недрах Земли

Неглубокие водоносные горизонты подземных вод, в основном пресные, используются для питья и орошения. Напротив, глубокие грунтовые воды соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что в значительной степени отсекает их от остальной воды планеты, отметили авторы научной работы.