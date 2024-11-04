Ученые выяснили, сколько нужно тренироваться для здоровья мозга

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 113 научных работ с включением данных четырех тысяч участников в возрасте от 18 до 45 лет. Исследование, проведенное с использованием иерархической модели Байеса, показало, что даже короткие тренировки (продолжительностью менее 30 минут) способны заметно улучшить когнитивные показатели. Также было установлено, что энергичные занятия эффективнее всего стимулировали память и внимание.