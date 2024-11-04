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Ученые выяснили, сколько нужно тренироваться для здоровья мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре установили, что стимулировать когнитивные способности могут тренировки продолжительностью менее 30 минут. Результаты исследования опубликованы в National Library of Medicine (NLM).

Источник: Freepik

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 113 научных работ с включением данных четырех тысяч участников в возрасте от 18 до 45 лет. Исследование, проведенное с использованием иерархической модели Байеса, показало, что даже короткие тренировки (продолжительностью менее 30 минут) способны заметно улучшить когнитивные показатели. Также было установлено, что энергичные занятия эффективнее всего стимулировали память и внимание.

Ученые подчеркнули, что помимо когнитивных преимуществ, регулярные занятия спортом снижают риск более чем 260 заболеваний, включая инсульт. Такой благотворный эффект оказывают как регулярные занятия по будням, так и тренировки в выходные. Эти данные были получены в результате анализа данных британского Биобанка, охватившего 90 тысяч участников.